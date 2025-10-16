Neuf policiers ont débarqué dans le vestiaire de l'équipe nationale du Nicaragua, lundi, à quelques minutes seulement du coup d'envoi face au Costa Rica, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. Un joueur était recherché.

Au Nicaragua, la police a débarqué dans le vestiaire

Les joueurs du Nicaragua (en blanc) ont connu une préparation de match mouvementée face au Costa Rica (en rouge). Photo: AFP

Blick Sport

Byron Bonilla (32 ans) se souviendra certainement longtemps du match opposant sa sélection, le Nicaragua, au Costa Rica. Et pas forcément pour les bonnes raisons. En plus d'avoir été balayé sur le terrain (4-1), le Nicaragua a eu droit à la visite de neuf agents de police dans le vestiaire, juste avant le coup d'envoi. Une préparation de match pas franchement optimale.

La raison? Une question de pension alimentaire non payée. Le chef de la police costaricienne, Marlon Cubillo, a expliqué avoir été sollicité pour procéder à l’arrestation du joueur selon une ordonnance du tribunal.

Byron Bonilla (à gauche) s'en est sorti, sur ce coup. La pension a finalement été payée. Photo: keystone-sda.ch

Un timing qui provoque l'indignation

La Fédération nicaraguayenne a réagi avec une certaine stupéfaction face à cette intervention, qu'elle juge complètement inappropriée. «Il est inacceptable que cette opération policière et judiciaire ait été menée quelques minutes avant le début du match, affectant directement la concentration et la performance du joueur et de l'ensemble de l'équipe.»

Elle ajoute en outre que son joueur, Byron Bonilla, se trouvait sur le territoire costaricien depuis plusieurs jours, et que l’intervention policière aurait pu avoir lieu à un autre moment. La Fédération entend demander l’ouverture d’une enquête auprès des autorités compétentes afin d’éclaircir cette situation.