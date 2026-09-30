Expulsé dès la 12e minute, Jack Hendry a laissé l’Écosse à dix contre la Suisse. Pour Michel Aebischer et Murat Yakin, ce carton rouge était finalement plus avantageux qu’un penalty.

Le carton rouge qui a changé le scénario du match face à l'Ecosse

Le carton rouge qui a changé le scénario du match face à l'Ecosse

Lucas Werder

Il est plutôt rare qu’un entraîneur se réjouisse qu’un penalty ne soit pas accordé à son équipe. Mais mardi soir à Glasgow, Murat Yakin n’a certainement pas regretté que l’arbitre Nenad Minakovic soit revenu sur sa décision initiale après consultation de la VAR.

Dan Ndoye a été fauché juste devant la surface de réparation, et non à l’intérieur. La Suisse n’a donc pas obtenu de penalty et Jack Hendry n’a pas reçu de carton jaune. En revanche, les Suisses ont bénéficié d’un coup franc et le défenseur écossais a été expulsé dès la 12e minute pour avoir stoppé une occasion de but en tant que dernier défenseur.

Une supériorité numérique

«Nous en avons brièvement discuté dans les vestiaires après le match. Nous étions presque tous d’avis que le carton rouge était plus avantageux pour nous, car cela nous permettait de jouer en supériorité numérique pendant 80 minutes», raconte Michel Aebischer. «Le fait que Rici ait immédiatement transformé ce coup franc a bien sûr été la cerise sur le gâteau.»

Par la suite, la Nati a géré la rencontre sans grande difficulté. «Nous aurions peut-être même pu marquer deux ou trois buts supplémentaires. Mais nous n’avons jamais eu le sentiment de perdre le contrôle du match», résume Michel Aebischer.

Murat Yakin considère lui aussi l’expulsion précoce de Jack Hendry comme un avantage important. Le sélectionneur suisse estime toutefois que son équipe aurait été capable de s’imposer même à onze contre onze. «Je pense que nous aurions quand même imposé notre jeu à nombre égal», assure Murat Yakin.

La fin de la «double sanction» en 2016

Du côté écossais, Sébastien Pocognoli voit évidemment les choses différemment. Pour le sélectionneur belge, l’expulsion de Jack Hendry a représenté le pire scénario possible. «Pour nous, c’est le pire scénario qui pouvait se produire!», estime Sébastien Pocognoli. «Il aurait mieux valu qu’ils obtiennent un penalty et que nous continuions à jouer à onze contre onze. Peut-être aurions-nous encore pu renverser la situation par la suite.»

Si les deux camps débattent aujourd’hui du scénario qui aurait été le plus favorable, c’est notamment en raison d’une modification du règlement introduite en 2016. Celle-ci a mis fin à la fameuse «double sanction».

Depuis cette réforme, un défenseur qui commet une faute dans sa propre surface en tentant de jouer le ballon n’est plus automatiquement expulsé. Si la faute mérite un penalty mais qu’il s’agit d’une tentative de jouer le ballon, le défenseur reçoit un carton jaune. En revanche, une faute qui empêche une occasion de but sans réelle tentative de jouer le ballon peut toujours entraîner un carton rouge.