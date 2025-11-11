Première de son groupe, la Nati défiera la Corée du Nord pour une place en 8es de finale du Mondial M17. Mais elle devra faire sans le Vaudois Théodore Pizarro, forfait pour la suite du tournoi.

L'équipe de Suisse affrontera la Corée du Nord en 16es de finale. Photo: IMAGO/Steinsiek.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

La fin de la phase de groupes ce mardi a permis de découvrir le tableau final de la Coupe du monde M17. Après avoir brillamment terminé à la première place du groupe F, l'équipe de Suisse sait maintenant de quoi son avenir sera fait. Son adversaire des 16es de finale sera la Corée du Nord.

Les Nord-Coréens, qui ne seront pas à prendre à la légère, ont terminé 3e du groupe G et au premier rang des meilleurs troisièmes de groupe. Dans leur poule, les joueurs de Rim Chol Min ont commencé par battre largement le Salvador (5-0), avant de prendre un bon point face à l'Allemagne (1-1) et de s'incliner face à la Colombie (2-0). La date de la rencontre, vendredi ou samedi, et l'heure du match, seront communiqués ce mardi soir par la FIFA.

La Nati perd son gardien numéro un

Plus tôt ce mardi, la Nati a eu le regret d'annoncer la blessure de son gardien Théodore Pizarro. Le Vaudois, touché à la cheville gauche à la 90e minute du match face au Mexique ce lundi (3-1), est forfait pour le reste du tournoi. «Malheureusement, ce sont les risques du métier», a écrit le gardien de Freiburg sur Instagram, fier tout de même d'avoir pu aider l'équipe à atteindre son premier objectif à Doha.

Pour le remplacer, Luigi Pisino et son staff ont pris la décision de convoquer Célestin Steimer, gardien du Servette FC. Le titulaire dans les buts suisses pour le 16e de finale devrait être Cherif Kader (Young Boys).