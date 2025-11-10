La Suisse s'assure la première place de son groupe

Face au Mexique, l’équipe de Suisse a assuré la première place du groupe F de la Coupe du monde M17 en s’imposant 3-1. Elle doit désormais patienter pour connaître l’identité de l’adversaire qui l’attend en 16es de finale.

Les Suisses se sont imposé ce lundi face au Mexique. Photo: FIFA via Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Mission accomplie, l'équipe de Suisse, officiellement qualifiée pour les 16es depuis ce dimanche, s'est assurée la première place de son groupe F en battant le Mexique ce lundi! De quoi permettre à Luigi Pisino et à ses joueurs d'affronter un adversaire plus abordable lors du premier tour à élimination directe. Son identité ne sera connue que mardi, au terme de la phase de groupes.

Pour s'assurer cet avantage sur le papier, les Suisses, qui évoluaient pour la troisième fois sous les yeux de l'ancien coach d'Arsenal Arsène Wenger, prenaient rapidement le meilleur sur les Mexicains. Dès la 20e, la Nati menait de deux buts. Le premier tombait des pieds de Mladen Mijajlovic, qui concluait une très belle action collective, à la 17e. Trois minutes plus tard, le défenseur mexicain Felix Contreras contrait dans son propre but un centre de Nico Lazri. Le numéro 8 suisse se rattrapait ainsi de son penalty loupé dix minutes plus tôt. De quoi rentrer au vestiaire avec un bel avantage et la satisfaction d'avoir fait une très grande partie du travail.

Frayeur de quelques secondes

En deuxième mi-temps, Luigi Pisino prenait l'opportunité de faire quelque peu tourner son effectif. Après avoir déjà effectué deux changements dans sa composition de base (Jill Stiel et Sandro Wyss pour Ethan Bruchez et Adrien Llukes), le sélectionneur décidait de procéder à deux remplacements au retour des vestiaires. Nico Lazri et Erblin Sadikaj laissaient ainsi leur place à Leonit Ibraimov et Aleksandar Sekulic, tous les deux à créditer d'une bonne entrée. Dans le même temps, le coach mexicain, Carlos Carino, changeait trois de ses joueurs.

Et justement, Aldo De Nigris redonnait espoir au Mexique à la 59e, en reprenant parfaitement de la tête un centre d'Ian Olvera (59e). La Nati n'avait cependant pas le temps de trembler puisque sur la reprise du jeu, Mladen Mijajlovic concluait une nouvelle très belle action suisse (60e). 3-1, la Suisse reprenait deux longueurs d'avance et était ainsi avertie que le moindre relâchement pourrait lui coûter cher.

Mais la suite et fin de la rencontre se passait sans dommage sur le plan du jeu. La Nati devait toutefois terminer la rencontre à dix à la suite de la blessure du gardien vaudois Théodore Pizarro (90e). C'est Nevio Scherrer, l'attaquant, qui prenait donc la place dans les buts pour les dernières minutes du match qui a vu la Suisse s'imposer pour la deuxième fois dans cette Coupe du monde M17. Place maintenant à l'attente de savoir quand et contre qui l'aventure se poursuivra.