La Suisse part favorite face à Israël pour les barrages du Mondial

L'équipe de Suisse féminine affronte Israël ce vendredi à 15h30 en Hongrie pour le match aller du 1er tour des barrages du Mondial 2027. Classées 40es au classement FIFA, les Suissesses partent favorites.

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse féminine affronte Israël vendredi en match aller du 1er tour des barrages du Mondial 2027. La rencontre se déroule sur terrain neutre, en Hongrie, à 15h30.

A Mezökövesd, la sélection de Rafel Navarro espère faire la première partie du job face à une nation à sa portée. Le tirage au sort des barrages a été plutôt favorable à la Suisse, puisqu'Israël n'occupe que la 66e place du classement FIFA tandis que la Suisse est 40e.

Les derniers affrontements entre Suissesses et Israéliennes remontent à 2014. La Suisse s'était imposée 9-0 et 4-0 dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2015. Le match retour est prévu mardi soir à Sion (19h30). En cas de victoire dans cette double confrontation, les Suissesses affronteraient l'Autriche et le Kosovo au 2e tour des barrages.