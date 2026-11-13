Des billets à 5 dollars pour la Coupe du monde féminine 2027 C'est ce qu'a annoncé la FIFA vendredi pour ce Mondial brésilien.

ATS Agence télégraphique suisse

La Coupe du monde féminine qui se disputera au Brésil en 2027 proposera des billets à partir de cinq dollars (4,20 francs suisses), a annoncé la FIFA vendredi. Les billets seront vendus dès décembre.

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L'instance dirigeante du football mondial a été critiquée pour les prix astronomiques des billets de certains matches de la Coupe du monde masculine organisée l'été dernier en Amérique du Nord.

La Suisse n'y est pas encore

Pour le tournoi féminin, elle a indiqué dans un communiqué que serait mis en vente entre le 1er et le 8 décembre un premier lot de billets à partir de 30 réals (5 dollars) par match sous la forme de packs. Le Brésil accueillera le plus grand rendez-vous du football féminin du 24 juin au 25 juillet 2027. Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu le 11 décembre à Rio de Janeiro.

Qualifiée pour la dernière édition en 2023, l'équipe de Suisse n'a pas encore son billet pour ce Mondial au Brésil. Elle pourrait l'obtenir à l'issue du barrage contre l'Autriche qui aura lieu les 1er et 5 décembre.