Lionel Messi reste le joueur le mieux payé de la MLS, avec 28,3 millions de dollars, selon les chiffres publiés jeudi par le syndicat des joueurs. Robert Lewandowski et Antoine Griezmann complètent le podium.

ATS Agence télégraphique suisse

La superstar argentine Lionel Messi reste le joueur le mieux payé du championnat de football nord-américain, la MLS, selon les chiffres publiés jeudi par le syndicat des joueurs. Le Français Antoine Griezmann se classe troisième.

Avec une rémunération de 28,3 millions de dollars, Messi, 39 ans, gagne ainsi près de 8 millions de plus que l'année dernière, sans compter ses autres sources de revenus, selon la MLS Players Association. L'Argentin est sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'en 2028.

Le Polonais Robert Lewandowski, arrivé à Chicago cet été, occupe la deuxième place du classement avec 19,51 millions de dollars, et l'attaquant français Antoine Griezmann la troisième place, avec près de 13,94 millions de dollars. Le champion du monde 2018 a réalisé des débuts fulgurants avec Orlando City, marquant 14 buts et délivrant 7 passes décisives en 18 journées.