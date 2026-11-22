Lionel Messi a échappé à l'expulsion après avoir lancé un ballon au visage de Gonzalo Tapia samedi en play-off de MLS. L'arbitre a jugé la faute «négligeable», mais l'entraîneur du Columbus Crew a dénoncé une sanction trop clémente.

ATS Agence télégraphique suisse

L'entraîneur du Columbus Crew Laurent Courtois a estimé que Lionel Messi aurait dû être expulsé après avoir lancé le ballon sur un adversaire lors d'une touche, au cours de la déroute de l'Inter Miami (3-0) samedi en play-off de MLS. «Tout le monde sait qu'il méritait plus qu'un carton jaune», a déclaré le Français lors de la conférence de presse d'après-match. «C'est vraiment triste», a-t-il déploré.

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Octuple Ballon d'Or, Lionel Messi a échappé de peu à l'expulsion juste avant la mi-temps, quand il a envoyé une touche en plein dans le visage de Gonzalo Tapia, à un moment où la tension montait. L'Argentin et le Chilien ont tous deux reçu un carton jaune pour cet incident de la part de l'arbitre Allen Chapman.

L'arbitre a défendu sa décision de ne donner qu'un carton jaune à Messi. Selon lui, «la force utilisée était négligeable et la faute n'atteignait pas le niveau d'une conduite violente».

Deux buts de Tapia et une réalisation du milieu de terrain Taha Habroune en seconde période ont assuré une victoire méritée aux visiteurs devant un public abasourdi au Nu Stadium. Ce résultat signifie que Columbus peut éliminer Miami des play-off en cas de succès dans le deuxième match de cette série, vendredi dans l'Ohio.