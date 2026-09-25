Mauro Icardi n'est plus autorisé à conduire en Argentine jusqu'en.... 2099! A la suite de cette suspension de permis pour le moins étrange, l'ancien international s'exprime et s'en prend aux autorités dans une déclaration cinglante.

Blick Sportdesk

On dirait une mauvaise blague: la star du football Mauro Icardi (33 ans) ne serait plus autorisé à conduire en Argentine jusqu’en 2099. Les autorités compétentes ont prononcé cette suspension étonnante à l'encontre de l'ancien international argentin. Tout cela fait apparemment suite à une vidéo qui a fait sensation sur les réseaux sociaux.

On y voit Mauro Icardi au volant d’une voiture. À ses côtés se trouve sa compagne, María Eugenia Suárez, laquelle se serait trop penchée par la fenêtre pendant le trajet. De plus, selon les autorités argentines, le permis de conduire de l’attaquant serait périmé. Mais Mauro Icardi ne compte pas accepter sans broncher la version des autorités.

Mauro Icardi riposte

Dans un message cinglant publié sur les réseaux sociaux, l’attaquant s’est insurgé contre cette décision: «Je voudrais savoir comment il est possible que mon permis de conduire italien, valable jusqu’en 2029, ait été annulé. Je trouve très étrange que même le ministère des Transports s’intéresse à moi, juste pour attirer l’attention des médias.»

Mauro Icardi a poursuivi ses critiques: «Occupez-vous plutôt d’améliorer les routes pour que nous puissions circuler en toute sécurité. Faites votre travail au lieu de rester assis à rédiger des tweets sans rien faire. Arrêtez de mentir aux gens et mettez-vous au travail. Le permis de conduire argentin doit être rendu lorsqu’il est remplacé par un permis européen. Alors de quoi parlez-vous? Tout cela ne sert qu’à faire du bruit et à alimenter les ragots. »

Mauro Icardi, qui est actuellement sans contrat et à la recherche d’un nouveau club, a récemment joué pour le club turc de Galatasaray. Cette suspension jusqu’en 2099 ne doit toutefois pas être interprétée comme une interdiction de conduire à vie. Selon l’article, il s’agit d’une mesure provisoire. Mauro Icardi devra donc suivre une procédure pour renouveler son permis de conduire.