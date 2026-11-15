Manuel Akanji dit lui aussi au revoir à la Nati pour cette année 2026

Après Dan Ndoye, un autre titulaire de la Nati ne souhaite pas jouer lundi contre l'Ecosse. Manuel Akanji a en effet dit au revoir à ses coéquipiers et est retourné à Milan y retrouver son club.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le communiqué de l'équipe de Suisse a beau parler de «légers soucis physiques», le fait est que Manuel Akanji aurait pu jouer ce lundi face à l'Ecosse si le match avait été d'une importance comptable considérable. Mais la Nati ayant fait ce qu'il fallait vendredi à Maribor avec le point du match nul (0-0), plusieurs titulaires peuvent courber le match de lundi face à l'Ecosse sans mauvaise conscience.

Qui dans l'axe avec Nico Elvedi, si celui-ci joue?

Dan Ndoye est ainsi déjà rentré à Nottingham et Manuel Akanji va prendre l'avion, le train ou le SUV pour Milan ce dimanche après-midi depuis Saint-Gall. Il y aura donc une nouvelle charnière centrale ce lundi contre l'Ecosse. Qui en profitera entre Adrian Bajrami, Eray Cömert ou Roggerio Nyakossi pour accompagner Nico Elvedi, si celui-ci est titulaire bien sûr? Une autre option pourrait être de titulariser Ricardo Rodriguez dans l'axe pour sa 150e sélection et de faire débuter une nouvelle fois Sascha Britschgi à gauche. Réponse lundi!