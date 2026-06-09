Mardi à Lurgan, la troupe de Rafel Navarro s'est imposée 1-2 contre les Nord-Irlandaises. La Nati a fait la différence en première période, avant de lever le pied.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

«Nous voulons gagner, au moins avec trois buts d'écart.» En conférence de presse d'avant-match, Nadine Riesen s'était montrée ambitieuse. La latérale n'était que remplaçante au coup d'envoi mais ses coéquipières étaient sur la même longueur d'onde. La mission n'a certes pas été remplie mais les Suissesses, déjà assurées de finir premières, se sont tout de même imposées 1-2 en Irlande du Nord pour leur dernier match des éliminatoires pour le Mondial 2027. On retiendra surtout leur première période de feu.

La tempête de grêle qui s'est abattue sur le Mourneview Park de Lurgan durant l'échauffement n'a pas refroidi les ardeurs de la Nati. Désireuse de poursuivre sur la lancée de son succès contre Malte, elle a tout de suite imposé son rythme. Mais les frappes de Leila Wandeler (4e) et de Noelle Maritz (5e et 8e) n'ont pas été cadrées. Et ce sont les Nord-Irlandaises qui se sont procuré la première véritable occasion. Un contre après une perte de balle à mi-terrain a permis à Danielle Maxwell de se retrouver en excellente position, mais Elvira Herzog, préférée à Livia Peng, a sauvé son équipe (9e). Un avertissement sans frais.

Géraldine Reuteler encore décisive

Les Suissesses ont continué à enchaîner les occasions. La reprise de Maritz – quelle débauche d'énergie sur son flanc droit – est passée de peu à côté (14e), la tête de Smilla Vallotto n'a pas trouvé le cadre (15e), Géraldine Reuteler, après une mauvaise relance de la gardienne adverse, a vu son lob passé de peu à côté (18e), tandis que la frappe d'Ana-Maria Crnogorcevic a flirté avec le poteau (24e). Rafel Navarro estimait après le succès contre Malte que son équipe devait se montrer plus réaliste, son discours n'a pas dû changer durant cette première demi-heure.

Les visiteuses ont finalement été récompensées de leurs efforts vers la demi-heure. Servie dans la surface par Maritz, Wandeler a joué en retrait pour Reuteler, qui a parfaitement ouvert le pied pour l'ouverture du score (29e). Déjà très forte vendredi dernier, «Geri» s'est ensuite muée en passeuse. Se jouant de l'arrière-garde adverse, elle a offert un caviar à Vallotto, qui n'a pas manqué pareille aubaine pour doubler la mise (41e). Une première période durant laquelle les Suissesses ont fait forte impression.

La Suisse s'endort

La deuxième période s'est disputée sous une météo très irlandaise, avec des trombes d'eau qui se sont régulièrement abattues sur les 22 actrices, entre deux rayons de soleil. Cela s'est ressenti au niveau du jeu, particulièrement dans les rangs helvétiques. Des conditions qui ont mieux convenu aux joueuses locales, revenus des vestiaires revigorées. Elles ont d'abor failli réduire le score à la suite d'un corner, mais Natalie Johnson n'a pas réglé la mire (73e). Ce n'était que partie remise: en fin de match, Emily Cassap a profité d'une hésitation de la défense helvétique pour sauver logiquement l'honneur (85e). A noter la première sélection de la Vaudoise de Servette Chênois Amina Muratovic, rentrée pour les dernières secondes.

Même si elle s'est endormie après la pause, la troupe de Navarro a confirmé durant les 45 premières minutes qu'elle montait en puissance. Il faudra réitérer cet état d'esprit en octobre prochain, lors du premier tour des barrages. Son adversaire sera connu le 18 juin, ainsi que celui qu'elle pourrait retrouver au deuxième tour. En attendant, il faudra soigner la finition: car si la Suisse veut disputer la Coupe du monde l'été prochain, elle devra se montrer plus réaliste.