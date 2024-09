Romeo, le fils de David Beckham, met fin à sa carrière

Romeo Beckham est un footballeur talentueux. Ces dernières années, il a toutefois eu plus de succès en tant que mannequin. C'est justement sur cette carrière que le jeune homme de 22 ans veut désormais se concentrer.

1/6 Romeo Beckham (droite), fils de David Beckham, met un terme à sa carrière de footballeur.

Carlo Steiner

Romeo Beckham avait deux emplois en commun avec son père David et il ne lui en reste plus qu'un. Le jeune homme de 22 ans raccroche en effet ses chaussures de foot alors qu'il ne se trouve qu'aux prémices de sa carrière et veut désormais se concentrer sur son futur de mannequin. Sa mère, Victoria Beckham, connaît, elle aussi, le succès dans le secteur de la mode.

Le deuxième aîné des trois frères Beckham a joué jusqu'à l'été dernier pour la deuxième équipe du club de Messi, l'Inter Miami, dont son père est le propriétaire.

Un contrat de mannequin plutôt que de footballeur

La saison dernière, il faisait partie de la deuxième équipe du club de première division Brentford. Selon le journal anglais «Sun», le club voulait prolonger le contrat de l'ailier, mais celui-ci a refusé.

A la place, Beckham a signé avec l'agence de mode parisienne «Safe Management». Par le passé, le natif de Londres a déjà posé pour quelques-uns des plus grands noms du monde de la mode. Yves Saint Laurent, Burberry et Puma faisaient déjà partie de ses clients. En 2021, il aurait perçu environ 1,4 million d'euros pour une campagne du groupe allemand de vêtements de sport.