L'Italie va-t-elle manquer une nouvelle Coupe du monde?

Les play-offs de la Coupe du monde débutent jeudi et la Suisse attend de savoir si l’Italie sera son dernier adversaire de groupe. En parallèle, le sort de l’Iran reste incertain et entretient le flou autour du tournoi.

Florian Raz

Jeudi et mardi prochain, on saura qui sera le dernier adversaire de la Nati dans le groupe B de la Coupe du monde. Quatre équipes se disputent cette place, aux côtés du Qatar et du Canada.

Les Italiens, qui pourraient manquer une phase finale de Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, attirent tous les regards. Pour éviter cette déconvenue, la Squadra Azzurra doit d'abord battre l'Irlande du Nord à domicile. En cas de succès, elle se déplacera pour affronter le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie.

En 2022, la Macédoine du Nord avait eu raison de l'Italie

Les Italiens n'ont pas de bons souvenirs des playoffs de la Coupe du monde. En 2018, ils avaient été éliminés par la Suède, et en 2022 par la Macédoine du Nord.

Le parcours C retient également l'attention en Suisse. Le Kosovo doit d'abord s'imposer en Slovaquie, puis, en cas de qualification, battre le vainqueur du match Turquie – Roumanie. Les Kosovars seront privés de Leon Avdullahu, blessé, et Albian Hajdari n'a pas été convoqué. Amir Saipi, Kreshnik Hajrizi et Fidan Aliti, trois joueurs formés en Suisse, sont présents, tout comme le milieu de terrain du FC Zurich Valon Berisha.

Les demi-finales du parcours B opposeront l'Ukraine à la Suède et la Pologne à l'Albanie. Sur le parcours D, les matchs seront République tchèque – Irlande et Danemark – Macédoine du Nord.

«Personne ne peut nous exclure de la Coupe du monde»

La participation de l'Iran à la Coupe du monde reste un suspense supplémentaire. Les Iraniens ont été les premiers à se qualifier pour la phase finale, mais depuis l'attaque des Etats-Unis contre l'Iran, chaque jour apporte de nouvelles informations contradictoires sur leur participation.

Le ministre iranien des Sports avait d'abord exclu toute participation. Puis le président américain Donald Trump avait déclaré qu'une participation des Iraniens à la Coupe du monde n'était «pas appropriée». L'équipe nationale iranienne a finalement réagi sur Instagram: «Personne ne peut nous exclure de la Coupe du monde».

La Fifa peut désigner un remplaçant

Récemment, le président de la fédération iranienne de football a annoncé être en négociations avec la Fifa pour que les matches de l'Iran se jouent au Mexique plutôt qu'à Los Angeles et Seattle. Selon Blick, de telles discussions n'ont toutefois pas lieu. Dans une déclaration officielle, la Fifa affirme qu'elle «se réjouit de voir toutes les équipes jouer selon le calendrier publié le 6 décembre». Selon ce calendrier, l'Iran et les Etats-Unis pourraient même se rencontrer, s'ils terminent tous deux à la deuxième place de leur groupe.

Si l'Iran venait à renoncer à participer, la Fifa pourra inviter une autre nation en remplacement. Il est probable que la place revienne à un pays asiatique, l'Iran étant membre de la confédération asiatique.

Le premier candidat est l'Irak, qui avait échoué de peu à se qualifier pour la Coupe du monde. Les Irakiens pourraient aussi obtenir leur ticket via les playoffs intercontinentaux. Ils joueront au Mexique avec la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque, la République démocratique du Congo, la Bolivie et le Suriname pour décrocher un des deux billets pour la Coupe du monde. En cas de succès de l'Irak, les Emirats arabes unis pourraient se retrouver sous pression.