Selon le quotidien argentin Clarín, Lionel Messi chercherait à prendre ses distances avec Claudio «Chiqui» Tapia, président de la Fédération argentine de football (AFA), visé par plusieurs enquêtes judiciaires. Le capitaine préparerait même une mise en demeure.

Blick Sport

Le divorce semble consommé entre Lionel Messi et la direction de la Fédération argentine de football (AFA). C’est en tout cas ce qu’affirme le média national Clarín. Le grand quotidien argentin fait état d’une rupture de la relation personnelle et commerciale entre le capitaine de l’Albiceleste et l’entourage du président Claudio «Chiqui» Tapia. À ce stade, ni Messi ni Tapia n’ont réagi officiellement.

Une campagne de pub en plein Mondial

Selon Clarín, le premier accroc remonte à la Coupe du monde de l’été dernier. Claudio Tapia aurait autorisé une marque argentine, partenaire de la fédération, à utiliser l’image de Messi dans une vaste campagne publicitaire, sans l’accord de la star. Lionel Messi en aurait été furieux, mais il aurait choisi de ne pas porter l’affaire sur la place publique. L’Argentine avait alors atteint la finale, perdue 0-1 face à l’Espagne après prolongation, le 19 juillet au MetLife Stadium.

Deuxième point de friction, toujours d’après la même source: le match d’adieu de Messi, le 6 octobre au Monumental de Buenos Aires face au Bénin (3-0). La soirée aurait été marquée par des problèmes de son, d’éclairage et d’organisation, qui auraient laissé de l’amertume envers les organisateurs. Sur le terrain, Lionel Messi avait pourtant signé un but et deux passes décisives.

Une mise en demeure en préparation

Le joueur aurait désormais fait préparer une «carta documento», une mise en demeure formelle, pour exiger de l’AFA qu’elle cesse d’utiliser son nom et son image à des fins commerciales sans son autorisation. D’après des sources proches de la famille citées par Clarín, Messi ne veut pas que son image soit associée aux soupçons qui pèsent sur la fédération.

Car Claudio Tapia est sous forte pression judiciaire. Le président de l’AFA et son trésorier Pablo Toviggino ont été inculpés dans une affaire de rétention présumée d’impôts et de cotisations sociales portant sur plus de 19,3 milliards de pesos. En septembre, un procureur fédéral a en outre ouvert une enquête pour enrichissement illicite présumé visant Tapia, tandis que la justice américaine s’intéresse aux contrats internationaux de la fédération. Le dirigeant conteste les accusations, et son camp dénonce une procédure aux motivations politiques. Il reste présumé innocent.

Messi a quitté l’équipe nationale avec un bilan de 208 matches et 126 buts. Avec l’Argentine, il a remporté la Coupe du monde 2022 et deux Copa América (2021 et 2024).