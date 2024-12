Waldemar Kita, le millionnaire de l'agrandissement du pénis

Depuis 2024, Waldemar Kita est à nouveau domicilié en Suisse et fait ainsi partie des personnes les plus riches du pays. Le Franco-Polonais s'est fait connaître par son engagement au Lausanne-Sport, puis par le rachat du FC Nantes. Mais pas que.

1/6 Le patron de Lausanne, Waldemar Kita, suit le match contre GC sur la ligne de touche en avril 2001. Photo: THO

Nicolas Horni

En Suisse, le nom de Waldemar Kita (71 ans) ne devrait aujourd'hui être connu que des fans de football les plus nostalgiques. De 1998 à 2001, cet entrepreneur franco-polonais a été propriétaire du Lausanne-Sport, qu’il a mené au dernier titre remporté jusqu’à présent par le club: la victoire en Coupe de Suisse contre le GC en 1999, au Wankdorf à Berne.

Au début du nouveau millénaire, Kita a pris la poudre d'escampette et a vendu le club, plongeant ainsi les Vaudois dans la crise. En 2003, le club a même dû déposer le bilan et a été relégué en 2e ligue inter. Cependant, l'opticien de formation ne voulait pas quitter le monde du football. Ayant depuis longtemps amassé suffisamment d'argent après la vente de son entreprise de lentilles de contact révolutionnaires, il a racheté le FC Nantes, club de première division française, en 2007.

Anti-âge, aviation et football

Parallèlement, il s'est lancé dans le commerce des produits anti-âge. Son entreprise, les Laboratoires Vivacy, vendait des produits contre le vieillissement. Et ce n'est pas tout: l'entreprise s’était également spécialisée dans l'agrandissement du pénis à l’aide d’acide hyaluronique. En 2022, il a vendu l'entreprise pour 900 millions d'euros. De plus, Kita était copropriétaire de Valljet, la première société privée de charters d'affaires en France.

Le FC Nantes appartient toujours aujourd’hui au millionnaire, surnommé «l'entrepreneur de l'agrandissement du pénis». Toutefois, il n’est pas vraiment apprécié des supporters canaris, qui réclament depuis des années son départ en raison de son manque d’investissement dans le renforcement de l’équipe et de ses nombreux conflits avec diverses personnes autour du club. Depuis son arrivée, 17 entraîneurs se sont succédé sur la ligne de touche du club de Ligue 1, menacé de relégation depuis plusieurs saisons.

Résident sur les bords du lac Léman depuis 2024

En dehors du terrain, Kita fait aussi parler de lui. Après la publication des Panama Papers, le parquet de Paris a porté plainte en juillet 2022 pour fraude fiscale, portant sur 14,9 millions d'euros. En 2023, son fils Franck, directeur général à Nantes, a été arrêté et mis en examen pour des transferts douteux.

Le Franco-Polonais a ensuite transféré sa résidence principale de Belgique en Suisse. Avec sa femme, il a acheté deux grandes propriétés au bord du lac Léman et fait donc désormais partie des plus riches du pays, sa fortune étant estimée entre 600 et 700 millions de francs. Il se classe à la 183e place du classement.