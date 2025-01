Le frère et le conseiller de Xherdan Shaqiri rejoignent Rapperswil

1/5 Erdin Shaqiri (gauche) et Arber Sakiri travaillent ensemble depuis des années en tant que conseillers dans le monde du football international. Photo: TOTO MARTI

Actuellement cinquième de la Promotion League, le FC Rapperswil-Jona, surnommé Rappi, a longtemps évolué loin des projecteurs. Mais cela pourrait bientôt changer. Le club engage deux figures de renom: Erdin Shaqiri, frère de Xherdan Shaqiri, et Arber Sakiri, partenaire commercial et conseiller de l'ex international suisse.

Selon un communiqué du club, cette collaboration commence sous forme de mandat. «Erdin et Arber travaillent avec succès depuis 15 ans dans le football national et international. Ils souhaitent mettre leur expertise et leur réseau au service du développement du FCRJ. Dans un premier temps, leur mission portera sur le développement des talents et la gestion des transferts», précise le club.

Un avenir ambitieux

Le duo Shaqiri/Sakiri n’en est pas à son premier coup d’éclat. Parmi leurs clients figurent des noms bien connus tels que Xherdan Shaqiri, Remo Freuler, star de la Nati, et Amir Abrashi, capitaine du Grasshopper Club Zurich. Ils ont également collaboré avec Breel Embolo, jusqu’à la fin de leur partenariat l’été dernier.

Les ambitions pour le FC Rapperswil-Jona sont claires. «Une analyse approfondie de la situation actuelle et des structures du club servira de base pour définir une stratégie et planifier l’avenir», explique le communiqué. L’objectif affiché est un retour à moyen terme en Challenge League, l’antichambre de l’élite suisse.

Xherdan Shaqiri bientôt impliqué?

La question se pose: Xherdan Shaqiri, star du football suisse, pourrait-il rejoindre le projet de son frère et de son conseiller à Rappi? Dans une récente interview accordée à Blick, le joueur de 32 ans, actuellement sous contrat avec le FC Bâle, a exprimé son intérêt pour devenir propriétaire de club un jour: «Bien sûr! C’est une vision que j’ai. Si quelque chose se concrétise, vous serez informés».

Selon le portail Linth24, les frères Shaqiri ont récemment été aperçus aux côtés du président du FCRJ, Rocco Delli Colli. Un signe qui ne laisse pas indifférent. Une telle association pourrait définitivement sortir le FC Rapperswil-Jona de l’ombre et attirer une attention nationale, voire internationale, sur ce club de la région de l’Obersee.

Avec cette nouvelle dynamique et l’arrivée de personnalités influentes dans son organigramme, le FC Rapperswil-Jona amorce une transformation ambitieuse. Si Xherdan Shaqiri venait à s’impliquer dans le projet, Rappi pourrait devenir un acteur incontournable du football suisse.