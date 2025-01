Haris Seferovic joue à Al-Wasl depuis un an et demi et a remporté lors de sa première saison le premier doublé du club depuis 17 ans! Dans l'interview, il parle de sa vie à Dubaï, de sa foi, de la fin avec la Nati et de son prochain duel avec Cristiano Ronaldo.

1/10 Haris Seferovic a remporté le championnat avec Al-Wasl cette année. Photo: Getty Images

Tobias Wedermann

C'est la haute saison aux Émirats arabes unis. Des footballeurs du monde entier sont à Dubaï pour les fêtes de fin d'année. Un homme vit toute l'année là où les Suisses aiment passer leurs vacances: Haris Seferovic. Blick rencontre le joueur de l'équipe nationale aux 93 sélections dans un café de Dubaï pour le petit-déjeuner, car en raison des températures élevées, l'entraînement a toujours lieu le soir. Haris Seferovic est régulièrement invité dans cet établissement moderne du quartier d'Al Wasl - un jour, un monsieur de Lucerne l'y aurait même reconnu. La recommandation de la carte du brunch: toast à l'avocat et café.

Blick: Qu'est-ce qui vous manque en Suisse à Dubaï?

Haris Seferovic: J'aimerais bien avoir des températures plus basses ou de la pluie.

A quel point avez-vous changé depuis que vous êtes ici?

Je suis devenu plus calme et j'ai appris à profiter davantage de la vie et du temps passé avec ma famille.

Actuellement, de nombreux touristes viennent ici pour passer des vacances, profiter du luxe ou faire la fête. Comment se passe la vie à Dubaï?

Je suis ici depuis un an et demi et je n'ai pas encore participé à une seule fête. Je me suis fait un cercle d'amis avec des gens d'ici, en partie des musulmans très croyants. Nous allons plutôt boire des cafés, faire des voyages dans le désert ou jouer au padel.

Quel est l'impact de la culture locale sur le football?

Nous nous entraînons toujours le soir, mais jamais à 17h30 par exemple. C'est le moment de la prière du soir. On prie aussi dans les vestiaires ou pendant les pauses.

Participez-vous à la prière?

Bien sûr, je suis musulman. Maintenant que nous vivons dans un pays musulman et que j'ai beaucoup d'amis locaux, je vis aussi la foi un peu plus intensément. En Europe, j'allais rarement, voire jamais, à la prière du vendredi. Maintenant, je vais à la mosquée pour les prières du vendredi et, honnêtement, je trouve cela très agréable. Cela me fait quelque chose, comme une sorte de méditation.

Vous avez l'air heureux.

Ma famille et moi allons très bien. Je suis très satisfait et heureux. Jusqu'à présent, je n'avais connu cela que lorsque j'étais à Lisbonne.

L'avenir pour vous s'appelle donc Dubaï?

Oui, mon plan serait de rester ici et, idéalement, de jouer quatre ans de plus. Mon contrat expire cet été, mais nous aurons certainement des discussions au cours de la nouvelle année.

Et après cela?

En janvier, je vais ouvrir une école de football ici à Dubaï avec deux partenaires. Pour le reste, je vois mon avenir dans le football.

Haris Seferovic en un coup d'oeil Haris Seferovic est né le 22 février 1992 à Sursee. En 2007, le jeune attaquant talentueux de 15 ans aux racines bosniaques passe de la formation du FC Lucerne au campus de Grasshopper. En 2009, aux côtés de Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez, il permet à la Suisse M17 de devenir championne du monde grâce à son but en finale et devient une star. En janvier 2010, il signe à la Fiorentina. Avant de rejoindre Al-Wasl à Dubaï en 2023, Haris Seferovic a joué pour plusieurs grands clubs comme la Real Sociedad, Francfort, Benfica ou Galatasaray et a notamment été champion et meilleur buteur de la ligue avec Benfica. Le joueur aux 93 sélections (25 buts) a disputé son dernier match international en juin 2023 et n'a plus été retenu depuis. Avec la Suisse, il a participé à cinq phases finales. Haris Seferovic est marié à Amina depuis avril 2019. Ils sont parents d'une petite fille Inaya (5 ans) et d'un petit garçon Zayn (3 ans).

Renato Steffen, Xherdan Shaqiri, Steven Zuber - certains de vos collègues de l'équipe nationale sont retournés en Super Leagus.

Je ne l'exclurais pas, à Lucerne ou à GC par exemple, où j'ai commencé ma carrière. Il faudrait que j'y réfléchisse bien et que tout s'accorde. Mais si je peux rester à Dubaï, je resterai ici. C'est ici que je me sens chez moi.

Vous pourriez encore être performant en Super League?

Bien sûr. Je ne suis pas à Dubaï pour prendre le soleil et faire du shopping. Je suis en pleine forme. Les préjugés sur la ligue et les joueurs d'ici sont faux.

Mais le sujet de la Nati est clos.

C'est ainsi. J'avais l'intention de prendre ma retraite internationale, mais celle-ci s'est faite naturellement, sans annonce, un peu comme Blerim Dzemaili.

Vous étiez dans le stade lors du match contre l'Allemagne à l'Euro. Ce tournoi était votre dernier grand objectif.

Oui, après en avoir discuté avec Murat Yakin, j'ai quitté Galatasaray pour le Celta Vigo spécialement pour la Nati en vue de ce tournoi. Cette décision n'a pas été facile à prendre pour moi et ma famille. Mais je voulais absolument participer à l'Euro 2024.

Avant l'Euro, votre nom a été évoqué au tout dernier moment en raison des problèmes et des blessures en attaque. Mais vous ne vouliez pas être l'attaquant numéro 3.

Je n'ai plus besoin de m'infliger cela à 32 ans. Je ne suis pas du genre à ne pas jouer pendant des semaines et à me motiver depuis le banc. Je veux montrer mes qualités sur le terrain, entraîner mes coéquipiers avec moi. J'aurais pu aider facilement. J'aurais accepté Breel Embolo devant moi, mais pas plus. Et la Suisse a fait du super boulot à l'Euro.

Lors des éliminatoires de l'Euro, vous avez tout de même participé brièvement à deux matches contre Andorre et la Roumanie. Y avait-il de l'espoir?

J'ai été convoqué à l'époque parce que tous les autres étaient blessés ou malades. J'étais la toute dernière option. Je ne voulais pas y aller mais ma femme et mon père m'ont motivé. J'ai eu 20 minutes contre la Roumanie - après cela, j'ai su que mes chances de jouer en équipe nationale n'étaient vraiment plus bonnes. J'ai décidé de quitter l'Europe malgré les offres.

Êtes-vous déçu de la manière dont les choses se sont déroulées?

Je suis dans ce milieu depuis trop longtemps et je sais comment les choses se passent. Chaque entraîneur a ses idées et ses conceptions. Après le tout premier entretien avec l'entraîneur, je savais qu'il ne comptait pas sur moi, que je n'étais pas son type de joueur. J'ai dû l'accepter, il n'y a aucun problème entre nous, mais il aurait pu me le dire directement.

Votre première saison à Dubaï a été un véritable succès, comment l'avez-vous vécu?

Cela faisait dix-sept ans qu'Al Wasl n'avait pas remporté de titre et nous avons tout de suite remporté le championnat et la coupe. On ne peut pas faire mieux.

Est-ce que tout le monde ici reçoit une Lamborghini ou une Audemars Piguet en cadeau lorsque de tels succès sont fêtés?

Je n'aurais évidemment pas dit non (rires). Mais non, il y a simplement une prime comme dans les autres clubs. En plus, il y a eu une audience avec le cheikh et président des Émirats arabes unis à Abu Dhabi.

Qui regarde les matches d'Al Wasl?

Principalement les habitants. Les nombreux touristes s'intéressent moins au football ici.

Quelle est la qualité des joueurs locaux?

Nous n'avons droit qu'à six étrangers dans l'équipe. Je vais le dire ainsi: nous pouvons certainement rivaliser avec une équipe du milieu du tableau de la Super League.

Vous jouez cette année pour la première fois en Champions League asiatique avec Al-Wasl. Quelle est la différence avec la Champions League européenne?

C'est aussi très important pour les gens ici. Le mode de jeu est similaire à celui de l'Europe. Nous sommes bien placés au classement et nous avons encore Al-Hilal et Al-Nassr à jouer. Des matches que nous pouvons aborder sans pression.

A Al-Nassr, Cristiano Ronaldo vous attend. Vous connaissez les duels avec les superstars d'Europe. C'est quand même spécial?

Bien sûr, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire - et il marque toujours à tour de bras à 39 ans. Mais les autres topstars d'Arabie saoudite créent aussi un engouement là-bas. Ils ont désormais régulièrement 50 000 spectateurs dans leur stade.

Croyez-vous les joueurs qui disent qu'ils ne sont pas dans la région pour l'argent?

Indépendamment de la région, l'argent joue toujours un rôle dans le football professionnel. Mais il y a un certain attrait à être ici pour voir comment le football se développe. Et la qualité de vie, il faut être honnête, est excellente dans toute la région, que ce soit à Riyad, Doha ou Dubaï.

Dans votre groupe de Champions League, vous rencontrerez également des équipes d'Iran, d'Ouzbékistan ou d'Irak.

Oui, je ne pensais pas que je jouerais encore de tels matches et verrais de tels pays dans ma carrière. J'aime bien découvrir ces cultures. En Irak, on voit bien sûr la guerre sur le pays et les infrastructures. Le stade m'a toutefois surpris, il était au top et il y avait beaucoup de spectateurs.

Et là-bas, vous êtes en sécurité?

Oui, ce n'est pas un problème. Les présidents de club ne nous laisseraient pas voyager s'il y avait le moindre risque pour nous, les joueurs.