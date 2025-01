Le FC Balzers est désormais plus suivi que le FC Bâle

1/6 La première équipe de Balzers est soudainement devenue un phénomène sur Internet. Photo: zVg

Christian Finkbeiner

268’000 followers sur Instagram. Ce chiffre n’est pas celui du FC Bâle, pourtant le club suisse le plus influent sur les médias sociaux, mais celui du modeste FC Balzers, club de deuxième division interrégionale. En l’espace de quelques jours seulement, le petit club liechtensteinois est devenu un véritable phénomène des réseaux sociaux, propulsé par un influenceur argentin.

Valen Scarsini, connu sous le pseudonyme «elscarso», est un influenceur suivi par plus de 500’000 abonnés sur TikTok et 340’000 sur YouTube. À la fin de l’année 2024, il s’est donné un défi insolite: transformer la plus petite communauté de fans de football au monde en l’une des plus importantes en Suisse et au Liechtenstein. Pari réussi.

Balzers dépasse le FC Bâle

En quelques jours, le FC Balzers a dépassé le FC Bâle (260’000 abonnés sur Instagram) ainsi que l’ancienne star du ski Tina Weirather (242’000 abonnés), qui détenait jusqu’alors le record de popularité pour une personnalité liechtensteinoise. «Mon téléphone n’arrête pas de sonner depuis des jours», confie Sandro Wolfinger, joueur de la première équipe et responsable marketing du club depuis deux mois. Âgé de 33 ans, il explique que de nombreux membres du club lui demandent ce qui se passe et comment tirer parti de cette popularité soudaine.

Le FC Balzers, avec ses 500 membres, est le troisième plus grand club du Liechtenstein, derrière le FC Vaduz et Eschen-Mauren. Malgré sa modeste taille, le club a vu défiler des noms prestigieux, comme Mario Frick, l’actuel entraîneur du FC Lucerne, qui a entamé sa carrière de joueur et de coach à Balzers.

«Nous sommes tous de Balzers»

Sous le hashtag #todossomosdelbalzers («Nous sommes tous de Balzers«), d’autres influenceurs ont rejoint l’élan initié par Scarsini, publiant des vidéos et des histoires sur cette commune de 4500 habitants. La vague de popularité a même attiré l’attention du célèbre DJ argentin Bizarrap, qui, sous une vidéo dédiée au club, a laissé entendre qu’il pourrait «composer une chanson sur eux». Par ailleurs, le club mexicain de première division Club León a pris contact avec le FC Balzers et proposé un match amical. «C’est incroyable», commente Wolfinger en riant.

Face à cet engouement inattendu, le FC Balzers veut d’abord savourer le moment. «Tenter de monétiser immédiatement cette popularité ne serait pas dans l’esprit de ce qui s’est passé», explique Wolfinger, qui reste en contact avec Scarsini via Instagram. Dans un premier temps, le club prévoit de publier une vidéo pour remercier ses nouveaux supporters et d’ouvrir un compte TikTok. Et si l’offre du Club León se concrétise, un camp d’entraînement en Amérique latine pourrait être envisagé. «Un tel voyage ferait exploser notre base de fans», conclut Wolfinger avec enthousiasme.

Le club liechtensteinois, habitué à évoluer dans l’anonymat des divisions inférieures, pourrait transformer cette soudaine popularité en un tremplin pour se développer, tant sur le plan sportif qu’en termes de visibilité. À suivre de près.