Manchester United doit-il craindre une relégation?

Manchester United a terminé l'année 2024 avec une défaite contre Newcastle, les larmes d'un joueur et un entraîneur qui n'avait jamais aussi mal démarré dans le club depuis 103 ans. La relégation devient même un sujet de discussion à Old Trafford. Faut-il s'inquiéter?

1/4 L'entraîneur Ruben Amorim (à gauche) a sorti Zirkzee à la 33e minute contre Newcastle. Photo: keystone-sda.ch

Simon Strimer

En novembre, Manchester United a versé plus de 10 millions de francs au Sporting Lisbonne pour s'attacher les services de l'entraîneur Ruben Amorim. Le Portugais est arrivé comme un potentiel sauveur au sein d'un club historique en crise, d'autant plus qu'il a laissé derrière lui un Sporting. Son ancienne équipe était alors leader de son championnat avec onze victoires en onze matches et un ratio de buts de 39:5.

Un mois et demi plus tard, Ruben Amorim doit bien l'admettre: «Notre club a besoin d'un choc. C'est pourquoi je parle de la menace de relégation. Elle est là, nous devons nous battre.» Après un nouveau revers à Old Trafford face à Newcastle en fin d'année, les Red Devils en sont à trois défaites de rang à domicile. De quoi battre des records historiquement négatifs:

Ruben Amorim a perdu cinq de ses huit premiers matches de championnat. Selon le «Guardian», c'est le pire bilan de départ de tous les entraîneurs de Manchester United depuis 103 ans.

Pour la première fois depuis la saison 1978/79, United a perdu trois matches consécutifs à domicile en Premier League.

Le club a perdu six matches en décembre. Depuis septembre 1930, Manchester United n'avait plus perdu autant de matches en un mois, selon la plateforme de statistiques Opta.

Les Red Devils ont encaissé 18 buts en décembre, le plus grand nombre en un seul mois depuis mars 1964, selon Opta.

Ces statistiques sont alarmantes. Pourtant, à la mi-décembre, un mois après l'arrivée d'Amorim, le club a fêté une grande victoire, avec un triomphe à l'extérieur 2-1 contre son grand rival de Manchester City. Mais depuis, la chute a été vertigineuse: quatre défaites, dont trois consécutives en Premier League. Le rapport de buts dans ces trois matches est 0:7!

Gary Neville critique

Quand Ruben Amorim a pris les rênes de Manchester, il est passé d'une défense à quatre à une défense à trois, comme il l'avait fait au Sporting. Mais cela ne fonctionne pas, a critiqué la légende du club Gary Neville (49 ans, professionnel de 1992 à 2011) sur Sky: «Il n'y a aucune chance que cette équipe puisse bien jouer au football», a-t-il indiqué.

Pour lui, Ruben Amorim alignerait des joueurs qui n'occupent pas la bonne position, quand ils ne sont tout simplement pas à côté de la plaque. «Le seul qui était à sa place et qui pouvait créer quelque chose, c'était Amad Diallo. La composition d'équipe n'était pas équilibrée», a estimé l'ancien joueur. Amorim a justifié le passage une défense à trois par le fait qu'il était devenu entraîneur de United au milieu de la première moitié de saison et parce que les précédents systèmes n'avaient pas non plus portés leurs fruits.

En larmes dans le tunnel

Lors de la première mi-temps misérable contre Newcastle, Amorim a fait sortir Joshua Zirkzee alors que le score était déjà de 0-2 pour Newcastle. La réaction des supporters d'Old Trafford a été un mélange de huées et d'acclamations, sans doute moqueuses pour beaucoup. Comme le rapportent divers médias, le jeune international néerlandais serait ensuite resté dans le tunnel des joueurs, les larmes aux yeux. Cela représente le mal qui sévit actuellement au nord de l'Angleterre.

Faut-il vraiment craindre une relégation dans ces conditions? Après tout, Manchester United n'a que sept points d'avance sur la barre à la mi-saison. La plateforme Opta n'a en tout cas pas de statistiques rassurantes pour répondre à cette question: dans l'histoire de la Premier League (depuis 1992), quatre équipes qui étaient 14e à la fin de l'année, comme les Red Devils actuellement, ont été reléguées par la suite.