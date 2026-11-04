Les mots bouleversants du gardien d'Andorre après le décès de Jesús de Miguel

Après le décès de l'attaquant de Tenerife Jesús de Miguel, le gardien du FC Andorra Jesús Owono a pris la parole pour la première fois. Le portier est impliqué dans le choc qui a coûté la vie au joueur espagnol.

Carlo Steiner

Le drame survenu lundi a bouleversé le football espagnol. Lors d'un match de championnat, Jesús Owono a violemment percuté l'attaquant du CD Tenerife. Grièvement blessé, Jesús de Miguel a été transporté à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures, à l'âge de 30 ans.

Mercredi, le gardien de but a brisé le silence. «En ces temps difficiles, notre joueur Jesús Owono souhaite personnellement nous adresser quelques mots», a écrit le FC Andorra sur X, avant de publier le message du portier de la sélection de Guinée équatoriale.

«Ce sont les jours les plus difficiles de ma vie. Les mots me manquent et j'ai beaucoup de mal à assimiler ce qui s'est passé. Je ressens une profonde tristesse face à la perte de Jesús. Je pense à lui, à sa famille et à tous ceux qui l'aimaient.»

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Le gardien de 25 ans évoque également les conséquences de ce drame et les éventuelles suites auxquelles il devra faire face.

«Je sais qu'il y aura beaucoup de problèmes à résoudre et je ferai face à tout ce qui arrivera avec le plus grand respect. Mais pour le moment, je ne peux honnêtement penser à rien d'autre qu'à Jesús et à la douleur que nous traversons actuellement. Repose en paix, Jesús.»