Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, réclame sur Instagram le Ballon d’Or pour son fils, mais aussi beaucoup plus de respect. Il critique notamment le fait que la star du FC Barcelone, âgée de 19 ans, ne bénéficie pas d’un soutien suffisant en Espagne.

Le père de Lamine Yamal demande du respect pour son fils

Le père de Lamine Yamal demande du respect pour son fils

Blick Sportdesk

Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, a une nouvelle fois pris publiquement la défense de son fils. Lors d’un live sur Instagram, il a réclamé que le prochain Ballon d’Or revienne à la star du FC Barcelone. «Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde», a lancé son paternel.

Il se dit particulièrement déçu par le manque de soutien dont bénéficie son fils en Espagne. Comparé à des stars internationales comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal ne serait pas suffisamment soutenu dans son propre pays. «Il faudrait soutenir les joueurs de son propre pays, peu importe où ils jouent. Si un jeune Espagnol peut remporter le Ballon d’Or, pourquoi ne reçoit-il pas les voix nécessaires?», s’est-il interrogé.

Mounir Nasraoui s’en est également pris aux journalistes sportifs espagnols. Il affirme avoir regardé plusieurs émissions de télévision dans lesquelles la capacité de Lamine Yamal à remporter le trophée était remise en question.

«Ces gens-là, même s’ils travaillent dans le journalisme, ne valent rien. Zéro, zéro!», s’est-il emporté.

Le père de Lamine Yamal a également rappelé les succès de son fils avec l’Espagne. «On devrait dir : regardez, un jeune de 19 ans originaire d’Espagne est champion du monde», a-t-il lancé, estimant que le pays devrait être fier de son fils.

Pour conclure, Mounir Nasraoui a adressé un avertissement au monde du football espagnol: «Un jour, il n’y aura plus de joueurs comme Lamine Yamal en Liga, et il nous manquera.»