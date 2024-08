Kevin Mbabu intéresse des clubs des quatre coins d'Europe

1/6 Kevin Mbabu va quitter Fulham dans les prochaines semaines.

Bastien Feller Journaliste Blick

L'histoire promettait d'être belle, mais seulement deux ans après son arrivée à Fulham, et après sept petites apparitions sous le maillot des Cottagers, Kevin Mbabu s'apprête à quitter Londres à un an de la fin de son contrat. Où se poursuivra donc la carrière de l'explosif latéral droit genevois? Selon nos informations, des intérêts émergent des quatre coins de l'Europe. Ainsi, des clubs espagnols, hollandais, turcs et allemands sont à ses trousses.

Il faut dire que malgré son temps de jeu famélique avec les pensionnaires de Craven Cottage, 231 minutes de jeu, l'international suisse a retrouvé des couleurs lors de deux prêts. À Servette au printemps 2023 et à Augsbourg la saison dernière, comptant 25 apparitions dont 22 titularisations. En Bundesliga, dans un championnat que le Genevois connaît bien pour y avoir joué trois saisons avec Wolfsburg, Kevin Mbabu a donc su se montrer indispensable et retrouver de la confiance.

Où rebondira Kevin Mbabu?

Ses performances en Bavière lui ont même permis de retrouver le cadre d'une équipe de Suisse qu'il n'avait plus retrouvé depuis juin 2022 en raison d'une futile histoire de jeux de cartes et qui lui manquait, comme il nous le confiait en janvier dernier. Reste qu'après avoir pris part aux deux matches amicaux de mars (six minutes contre le Danemark et 25 contre l'Irlande), le Genevois est resté sur le banc le 4 juin contre l'Estonie. Le lendemain, Murat Yakin l'informait qu'il ne serait pas du voyage pour disputer l'Euro en Allemagne après avoir déjà manqué la Coupe du monde 2022.

Cet été 2024 représente ainsi pour Kevin Mbabu une nouvelle opportunité de rebondir en surfant sur sa belle parenthèse augsbourgeoise. La question reste de savoir dans quel club.