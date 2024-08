Neuf Suisses en Ligue 1, neuf statuts différents

1/7 Denis Zakaria est de nouveau en forme après sa blessure et est un pilier de l'équipe de Monaco.

La nouvelle saison de Ligue 1 est dans les starting-blocks! Neuf Suisses sont prêts, à des degrés divers et avec des statuts très différents. Trois exemples? Ruben Londja a tout à prouver, Vincent Sierro est capitaine de son club et Ulisses Garcia est indésirable. Tour d'horizon complet.

Breel Embolo (27 ans), Monaco

Le meilleur attaquant suisse est sous contrat avec Monaco jusqu'en 2026 et ne partira pas cet été, à moins qu'une offre exceptionnelle ne vienne d'un autre pays. Monaco compte sur lui pour être titulaire en pointe, y compris lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, à laquelle les Monégasques participeront pour la première fois depuis la saison 2017/18. Le seul attaquant arrivé cet été est le prometteur Nigérian George Ilenikhena, âgé de 17 ans, mais qui n'a pas l'expérience d'Embolo. Le concurrent le plus sérieux de ce dernier est l'Américain Folarin Balogun (23 ans). Le Bâlois se sent bien à Monaco et a récemment marqué un but en match amical contre Barcelone.

Denis Zakaria (27 ans), Monaco

Denis Zakaria est instantanément devenu un homme de base de l’AS Monaco de part sa relation privilégiée avec Adi Hütter. Le fait qu’il puisse s’exprimer en ’allemand, Italien et anglais en fait un homme important dans le vestiaire international de l’ASM. Il a été très bon la saison dernière, que ce soit en défense centrale ou à mi-terrain. Il est complètement remis de sa blessure et se réjouit de disputer la Champions League avec Monaco, où il est sous contrat jusqu’en 2028. Un départ n’est pas du tout d’actualité.

Philipp Köhn (26 ans), Monaco

Le gardien a connu une dernière saison difficile, puisqu'il a perdu sa place de titulaire lors de la deuxième partie de saison au profit du Polonais Radoslaw Majecki. Après une bonne préparation et en raison d'une blessure de Majecki, Köhn a disputé les deux derniers matchs amicaux contre Genoa (1-2) et Barcelone (3-0) et débutera la saison dans le but monégasque.

Vincent Sierro (28 ans), Toulouse

Le Valaisan est l'un des grands gagnants de la saison dernière. Capitaine du Toulouse FC, il a fait ses débuts avec la Nati au printemps en Irlande et a également participé à plusieurs matches de l'Euro. Pour la nouvelle saison, et malgré l'arrivée du champion du monde Djibril Sidibé, le milieu de terrain sera à nouveau le capitaine et le bras droit de l'entraîneur Carles Novell Martinez.

Jordan Lotomba (25 ans), Nice

Jordan Lotomba n’est pas sûr du tout de rester à Nice. Le latéral de 25 ans sort d’une saison médiocre sur le plan personnel et son contrat ne dure plus qu’une année. Nice est disposé à s’en séparer et lui n’est pas opposé à un départ. Sa préparation a été perturbée par une blessure au mollet, et il n’a pas du tout joué lors du dernier match de préparation contre Ipswich. Il devrait être opérationnel pour le premier match de championnat dimanche à Auxerre, mais se heurtera à la concurrence de Jonathan Clauss, international français arrivé de Marseille et candidat numéro 1 au poste de latéral ou de piston droit.

Becir Omeragic (22 ans), Montpellier

Les droits TV sont en très forte baisse en France et un club comme Montpellier en est très dépendant. Le club, qui appartient à la famille Nicollin, a un urgent besoin d’argent frais et tous ses meilleurs joueurs sont à vendre. Becir Omeragic, qui a réussi une très bonne saison 2023-24, est concerné. Si une offre conséquente (10 millions d’euros?) arrive, Montpellier lui proposera de partir. Mais il n’ira pas n’importe où, il veut progresser dans un cadre sain. Marseille est intéressé, mais ce serait dangereux pour lui vu comme le club est instable.

Ulisses Garcia (28 ans), Marseille

Ulisses Garcia est indésirable à Marseille et vit très mal la situation. Le nouvel entraîneur Roberto de Zerbi a appelé plusieurs joueurs à son arrivé et leur a signifié qu’ils n’entraient pas dans son projet malgré leurs contrats encore valables. Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Samuel Gigot et Geoffroy Kondogbia sont concernés en plus d’Ulisses Garcia.

Mbemba est parti à la faute en ayant une altercation avec l’entraîneur de la réserve. Garcia reste pour l’instant très calme et cherche une porte de sortie. Il est tenu à l’écart du groupe pour les séances tactiques et n’accepte pas la situation, mais ne crée pas de troubles. Marseille ne veut pas résilier le contrat pour l’instant et cherche un club prêt à racheter son contrat.

Gabriel Barès (23 ans), Montpellier

Prêté à Thoune (Challenge League), puis à Concarneau (Ligue 2), Gabriel Barès a passé la préparation estivale avec son club de Montpellier. L’incertitude liée aux droits TV pourrait lui profiter pour se faire une place, mais il n’est de loin pas un cadre, ni même un joueur de rotation pour l’instant. Il n’a aucun crédit en France pour l’instant, mais s’accroche.

Ruben Londja (18 ans), Le Havre

L'international suisse juniors a quitté cet été le centre de formation de Lausanne pour rejoindre la Normandie. Recruté en tant que pari pour l'avenir, il tentera d'obtenir ses premières minutes en tant que professionnel et de progresser. Vendredi, en ouverture de la saison, il n'est pas entré en jeu face au PSG (1-4).