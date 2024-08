Bienne croit à l'exploit face à Neuchâtel Xamax

Les supporters biennois espèrent vibrer ce samedi face à Neuchâtel Xamax.

«Nous voulons éliminer Neuchâtel Xamax», tonne, déterminé, Samir Chaibeddra, entraîneur du FC Bienne 1896. Ces mots, affirmés et assumés, vont dans le sens d'un club qui se veut à nouveau ambitieux depuis l'arrivée à la barre de Core Sports Capital début 2023.

Si un retour prochain en Challenge League est effectivement l'objectif des Biennois, la rencontre de samedi face au grand voisin neuchâtelois en Coupe de Suisse représente un «bon test», estime Oliver Zesiger, coordinateur sportif du club. «C'est également une occasion pour les joueurs de se montrer face à une équipe plus forte sur le papier, enchaîne-t-il. Mais aussi de vivre une rencontre face à un public nombreux, ce que plusieurs de nos jeunes éléments n'ont pas encore eu l'occasion de réaliser. Cela sera un match de gala, bon pour notre développement, entre deux équipes amies.»

Rapperswil et Delémont comme exemples

Le «petit» Bienne et le «grand» Xamax sont en effet liés, au niveau de la formation, pour promouvoir le développement du football d’élite dans la région du Seeland. Cette différence de statut n'entame toutefois donc pas la confiance biennoise. «Nous pensons avoir toutes les chances de pouvoir rivaliser et ce pour deux raisons. La première se trouve dans le fait que nous ayons plusieurs joueurs qui ont connu la Challenge League ou plus haut. La seconde est en lien avec nos matches amicaux, face à Thoune et Lausanne, qui nous ont montré que nous avons le niveau», développe le coach français.

Le début de championnat, avec une victoire face à Delémont (1-0) et un nul contre Vevey (1-1), donne également confiance au groupe seelandais. «Nos premiers matches sont plus que positifs. Nous gagnons notre première rencontre à domicile, et à l'extérieur, s'il n'y a pas un grand gardien, nous gagnons aussi. Nous abordons donc cette partie avec beaucoup de confiance et de sérénité. Il y a également de l'excitation, car nous avons envie de réussir l'exploit.»

La Promotion League est-elle sous-estimée?

Ce d'autant plus que tant Rapperswil, face à Yverdon, que - surtout - Delémont, contre Saint-Gall et Lucerne, ont montré la saison dernière en Coupe que la Promotion League avait du talent. «Le niveau du championnat est un peu sous-estimé, juge Samir Chaibeddra, pas étonné de l'épopée du club jurassien la saison dernière. Sur un match, tout est possible, et comme il y a beaucoup de qualités en Promotion League... Nous le voyons avec le Stade Nyonnais et Carouge depuis leur arrivée en Challenge League.»

Une différence notable pour le Français entre la deuxième et troisième division? Le confort dans lequel les différents acteurs évoluent. «Nous ne sommes pas professionnels, mais nous n'avons pas forcément le budget pour fonctionner comme tel. Certains de mes joueurs travaillent à côté et viennent à l'entraînement le soir. Les pros peuvent doubler les séances et ont le temps de récupérer convenablement. Si on nous donnait le statut pro, je pense que la Promotion League pourrait devenir encore plus intéressante. Car au niveau tactique, des idées de jeu, nous n'avons rien à envier aux divisions supérieures.»

«Nous serons motivés à 400% pour aller chercher la qualification»

Le FC Bienne, pas déçu d'être tout de suite tombé sur un «gros», espère ainsi «gommer» cette différence face à Xamax grâce à l'envie et la mentalité. «Nous allons jouer un derby, face à une équipe qui ne se trouve qu'à 25 minutes de chez nous. Nous avons d'ailleurs la chance de ne pas jouer en semaine, trois jours après le précédent match et trois avant le prochain. Nous avons eu une semaine pour récupérer, nous serons motivés à 400% pour aller chercher la qualification», assure Samir Chaibeddra.

La magie s'emparera-t-elle d'une Tissot Arena que l'on espère bien remplie côté biennois? Réponse samedi, dès 19h30.