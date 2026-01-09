Le Genevois Roggerio Nyakossi attise les convoitises

Roggerio Nyakossi est suivi de près en Europe. Courtisé en Angleterre, en Allemagne et en Italie, le défenseur genevois devrait toutefois terminer la saison en Belgique, où il s’est imposé comme titulaire à Louvain.

Bastien Feller Journaliste Blick

Ça bouge autour de Roggerio Nyakossi! Le défenseur central suisse, qui évolue actuellement à Louvain en Belgique, attise les convoitises de nombreux clubs européens. Parmi eux: West Ham, pensionnaire historique de Premier League, actuellement à la lutte pour sa survie dans l'élite anglaise. Mais aussi des clubs allemands de Bundesliga, comme le Werder Brême ou encore Cologne, et des formations italiennes (Bologne et Torino).

Toutefois, selon nos informations, l'avenir du capitaine de l'équipe de Suisse M21, qui s'est notamment fait remarquer face à la France M21 et ses grands noms à la mi-novembre (1-1), devrait toujours s'écrire en Belgique ce printemps où son équipe lutte pour son avenir en première division. Et cela afin de mettre toutes les chances de son côté en vue de la Coupe du monde à venir, rendez-vous devenu un objectif personnel.

Titulaire en puissance en Belgique

Arrivé en Belgique en provenance de l'Olympique de Marseille en janvier 2025, le Genevois, passé par le Servette FC (6 apparitions), compte onze apparitions cette saison en Jupiler Pro League après 20 journées de championnat (deux buts). Depuis fin octobre, Roggerio Nyakossi occupe néanmoins une place de titulaire, aux côtés notamment de l'ancien lausannois Noë Dussenne.

Les prochains mois s'annoncent donc mouvementés pour le défenseur central de 21 ans.