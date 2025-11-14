Grâce à une première période de haut vol, la Suisse M21 a réussi à prendre un point (1-1) face à l'impressionnante armada française, ce vendredi à Lausanne. Zachary Athekame et ses coéquipiers ont été largement à la hauteur, même s'ils ont souffert après la pause.

Zachary Athekame et les jeunes Suisses ont fait mieux que résister face aux Français. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quelle belle journée pour le football suisse! Quelques heures après la qualification des M17 pour les 8es de la Coupe du monde au Qatar, voilà que les M21 ont accroché (1-1) l'équipe de France, et avec la manière! Les stars françaises, qui évoluent en Premier League et en Ligue 1 pour la plupart, et en étant titulaires dans de très grands clubs, ont en effet souffert sur le synthétique de la Tuilière, devant 5021 spectatrices et spectateurs. Les Français auraient même pu tout perdre en première période, mais ils ont été dominateurs après la pause.

Au final, le match nul est logique et, surtout, il vient récompenser une formidable équipe de Suisse, laquelle a joué de manière solidaire et a su combler l'indéniable différence de niveau sur le plan individuel. Zachary Athekame (très bon ce vendredi) et ses coéquipiers n'ont d'ailleurs pas fait que défendre, et de loin, eux qui se sont créés plusieurs possibilités de marquer face à des joueurs comme Lenny Yoro (Manchester United), Jérémy Jacquet (Rennes), Mathys Tel (Tottenham) ou Ayyoub Bouaddi (Lille).

Alessandro Vogt prouve qu'il est un chasseur de buts

La Suisse a ouvert la marque à la 37e grâce à un débordement magnifique de Noah Streit, lequel a déposé son vis-à-vis avant de centrer parfaitement pour Alessandro Vogt. Sur la trajectoire du ballon, Sascha Britschgi a très intelligemment laissé passer le cuir et le meilleur buteur de Super League a pu inscrire le 1-0 dans le but vide. Une réalisation splendide, qui récompensait la meilleure équipe sur le terrain.

Alessandro Vogt a ouvert la marque pour la Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Sans exagérer le moins du monde, la Suisse M21 aurait pu mener 3-0 à la pause sans qu'il y ait le moindre scandale là-derrière. Le fait que les Français ne soient menés que d'un but tenait même presque du miracle tant cette équipe de Suisse était épatante, dans le sillage d'un Cheveyo Tsawa impressionnant à mi-terrain. Mais qui ne l'était pas chez cette jeune Nati, qui faisait mieux que rivaliser avec les superstars françaises? Chaque joueur méritait une mention très bien, avec un petit bonus peut-être pour Sascha Britschgi, le latéral de Parme.

Les Suisses peuvent avoir des regrets

La Nati a (enfin!) subi dès le retour des vestiaires, face à des Français qui s'étaient visiblement fait engueuler par leur sélectionneur Gérald Baticle dans le secret des vestiaires. Roggerio Nyakossi (quel match du roc genevois!) et ses coéquipiers ont alors reculé d'un cran, mais la première belle occasion de la deuxième période a été pour eux grâce à Alessandro Vogt, encore lui. Ewen Jaouen est sorti vainqueur de ce duel de la 53e, et il le fallait pour les Français. La Suisse était moins flamboyante qu'en première période, mais elle était bel et bien toujours là.

Eli Junior Kroupi égalise après l'heure de jeu

L'occasion suivante était cependant pour la France, mais Jérémy Jacquet n'arrivait pas à cadrer sa reprise en pivot sur un corner (59e). Dans la foulée, Gérald Baticle procédait à ses premiers changements, faisant entrer Saël Kumbedi (Wolfsburg), Eli Junior Kroupi (Bournemouth) et Saïmon Bouabré (NEOM), trois joueurs de très haut niveau, pour espérer tourner le match dans la dernière demi-heure. Et ce changement allait s'avérer immédiatement payant puisque l'attaquant de Bournemouth pouvait égaliser à la 64e d'un tir tendu au premier poteau.

Eli Junior Kroupi, le buteur de Bournemouth, a égalisé pour les Bleuets. Photo: Getty Images

Sascha Stauch réagissait aussitôt en faisant entrer Ethan Meichtry (Thoune) et Aaron Keller (Greuther Fürth), mais la France était clairement devenue la meilleure équipe sur le terrain en cette deuxième période. Le gardien Silas Huber a ainsi dû réussir deux miracles (et demi) pour sauvegarder ce point du match nul qui laisse tout ouvert dans ce groupe après quatre matches pour la Nati.

Trois points obligatoires mardi au Luxembourg

Prochaine étape pour les jeunes Suisses, au Luxembourg pour le dernier match de l'année, mardi. Victoire obligatoire cette fois pour continuer à croire en une qualification pour l'Euro 2027, le grand objectif de cette génération qui n'est sans doute pas la plus douée de l'histoire du football suisse, mais a elle aussi, sans doute, une histoire à écrire, laquelle passe par des soirées comme celle de ce vendredi à la Tuilière.