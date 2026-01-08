Fabian Schär a dû quitter le terrain sur une civière lors de la victoire de Newcastle contre Leeds (4-3). Après le match, l'entraîneur des Magpies Eddie Howe se montre inquiet pour son défenseur suisse.

Cédric Heeb

La joie de Newcastle après la spectaculaire victoire 4-3 contre Leeds a été ternie par un incident dont la gravité est encore à évaluer. Fabian Schär (34 ans) s'est en effet blessé gravement, du moins en apparence, à la 70e minute et a dû être soigné pendant de longues minutes. Aucun diagnostic n'a encore été posé.

«Ça ne semble pas bon pour Fabian», déclare l'entraîneur Eddie Howe après le match. «Il est à l'hôpital, il a un problème à la cheville». Le technicien de 48 ans espère que le Suisse ne s'est pas blessé trop gravement. «Nous lui envoyons notre amour. C'est un joueur tellement important».

L'Anglais souligne l'importance de son défenseur: «Depuis que nous sommes ici, il nous a incroyablement aidés. Il a presque toujours été présent. Il s'est toujours investi pour l'équipe». L'ancien international a disputé plus de 250 matches avec les Magpies depuis 2018.



