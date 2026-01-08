La joie de Newcastle après la spectaculaire victoire 4-3 contre Leeds a été ternie par un incident dont la gravité est encore à évaluer. Fabian Schär (34 ans) s'est en effet blessé gravement, du moins en apparence, à la 70e minute et a dû être soigné pendant de longues minutes. Aucun diagnostic n'a encore été posé.
«Ça ne semble pas bon pour Fabian», déclare l'entraîneur Eddie Howe après le match. «Il est à l'hôpital, il a un problème à la cheville». Le technicien de 48 ans espère que le Suisse ne s'est pas blessé trop gravement. «Nous lui envoyons notre amour. C'est un joueur tellement important».
L'Anglais souligne l'importance de son défenseur: «Depuis que nous sommes ici, il nous a incroyablement aidés. Il a presque toujours été présent. Il s'est toujours investi pour l'équipe». L'ancien international a disputé plus de 250 matches avec les Magpies depuis 2018.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
20
26
48
2
Manchester City FC
21
26
43
3
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
20
4
34
5
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United FC
21
5
32
7
Manchester United FC
21
4
32
8
Chelsea FC
21
10
31
9
Fulham FC
21
0
31
10
Sunderland AFC
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion FC
21
3
29
12
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace FC
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur FC
21
3
27
15
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United FC
21
-21
14
19
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers FC
21
-26
7