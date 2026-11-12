Le FC Thoune pleure la mort d'un jeune talent de 16 ans

Yosef Shonora est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, annonce mercredi le FC Thoune. Le jeune milieu de terrain évoluait avec les M17 du club bernois.

En bref Yosef Shonora est décédé dans la nuit de dimanche à lundi

Le jeune homme de 16 ans jouait avec les M17 du FC Thoune

La star de Liverpool Hugo Ekitiké exprime sa tristesse sur Instagram

Dominik Mani

Une terrible nouvelle endeuille le FC Thoune. Yosef Shonora (†16 ans), joueur de l'équipe M17 du club bernois, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Le champion de Suisse en titre a confirmé l'information mercredi, à la demande de «20 minutes». Soucieux de préserver ses proches, le club a choisi de ne communiquer aucune autre information sur les circonstances du décès.

La saison dernière, le jeune footballeur évoluait avec les M16 du FC Thoune. Il avait rejoint la catégorie supérieure cet été. Ce milieu de terrain avait disputé son dernier match à la fin du mois d'octobre.

Ses coéquipiers sont sous le choc. Sirak Teklit, l'un d'entre eux, a tenu à lui rendre hommage dans une publication sur Instagram.

«Aucun mot ne peut décrire ce qui s'est passé. Hier encore, tu étais là et aujourd'hui, tu as soudainement disparu. Je n'arrive toujours pas à y croire, mon Yoyo», écrit-il en légende d'une photo sur laquelle les deux jeunes footballeurs posent ensemble sur le terrain. «Tu n'étais pas seulement un coéquipier, tu étais comme un frère pour moi», poursuit-il.

«Je vous souhaite à tous beaucoup de force, d'amour et de réconfort dans cette période incroyablement difficile. Que Dieu vous protège et vous donne la force de surmonter cette épreuve ensemble», ajoute-t-il. Avant de conclure: «Vous n'êtes pas seuls. Repose en paix, mon Yoyo. Je t'aime et tu me manqueras pour toujours. Tu feras à jamais partie de nous.»

La publication a également suscité de nombreuses réactions dans le monde du football. Le défenseur de la Nati Aurèle Amenda, Ethan Meichtry, héros du titre du FC Thoune, ainsi que Hugo Ekitiké, l'attaquant de Liverpool, ont notamment exprimé leur compassion.