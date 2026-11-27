La FIFA a apporté une aide de 80'000 dollars à l’ASF afin de réparer les dégâts causés par les inondations au Stade des Combes, antre du FC Isérables. De nombreux travaux ont été effectués grâce à la générosité de la FIFA.

Blick Sport

Situé à 1033 mètres d’altitude, le Stade des Combes est le terrain du FC Isérables, club fondé en 1966, touché en 2024 par des inondations ayant lourdement endommagé ses installations.

En février dernier, l'ASF a soumis un projet à la Commission de développement de la FIFA afin d’obtenir une aide de 80'000 dollars destinée à réparer les installations endommagées par les inondations.

L’accord de la FIFA a été donné plus tard quelques jours plus tard, dans le cadre du Programme Recovery de la FIFA, dont le but est d'aider les 211 associations membres de la FIFA à rétablir les infrastructures et les activités liées au football à la suite d’événements exceptionnels.

Gelson Fernandes s'est rendu sur place

«Le football appartient à tout le monde et la FIFA a la responsabilité d’apporter son aide partout où elle est nécessaire», a déclaré le Valaisan Gelson Fernandes, directeur adjoint des Associations Membres de la FIFA, qui s’était rendu sur place en février dernier pour constater de visu l’étendue des dégâts.

Les travaux ont notamment porté sur la construction d’un mur de soutènement, la rénovation complète du terrain, l’installation d’une clôture de sécurité et le remplacement des projecteurs endommagés. Désormais achevée, cette remise en état permet au FC Isérables de retrouver le chemin des terrains et de reprendre ses activités footballistiques dans son enceinte historique.

Un club heureux

«Cette visite à Isérables nous a permis de mesurer les conséquences qu’un phénomène naturel survenu dans une région montagneuse peut avoir sur un club de football local et sur toute une communauté», a déclaré le président de l’ASF, Peter Knäbel, qui était accompagné de Gelson Fernandes. Tous deux sont revenus sur place pour constater l’achèvement des travaux, à l’occasion d’une visite du stade guidée par le président du FC Isérables, Yannick Gillioz, et David Crettenand, membre du comité du club valaisan.