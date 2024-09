L'ancien lausannois Evann Guessand brille désormais en Ligue 1

Evann Guessand, prêté par Nice au Lausanne-Sport en 2020-2021, brille désormais en Ligue 1 avec Nice. Profitant des absences de Terem Moffi et Gaëtan Laborde, l'international ivoirien a marqué son troisième but de la saison contre Saint-Etienne vendredi.

Bastien Feller Journaliste Blick

Vous souvenez-vous d'Evann Guessand? Arrivé sans grand bruit du côté du Lausanne-Sport, prêté par le «grand frère» de l'OGC Nice, le Corse, d'alors 19 ans, avait disputé l'intégralité de la saison 2020-2021 à la Tuilière. Un exercice abouti, tant individuellement que collectivement, lors duquel le LS s'était sauvé sans trop de difficulté (6e, 8 points de plus que Sion, barragiste) et l'attaquant avait inscrit 7 buts et réalisé 5 passes décisives en 35 matches. De quoi lui permettre de retourner sur la côte d'Azur avec le plein de confiance.

Quatre ans plus tard, après des hauts et des bas à Nice, mais aussi un prêt bénéfique du côté de Nantes (saison 2022-2023), Guessand, définitivement replacé dans l'axe depuis la saison dernière sous Francesco Farioli, semble avoir lancé sa carrière en Ligue 1. Le Franco-ivoirien est l'un des hommes en vue de ce début de saison, lui qui peut profiter des absences sur blessure de Terem Moffi (ligament croisé) et Gaëtan Laborde (pied cassé). Vendredi soir, face à un Saint-Etienne plus que dépassé (8-0) et pour les 120 ans de l'OGC Nice, l'ancien lausannois a une nouvelle fois brillé, inscrivant au passage son troisième but de la saison.

«L'antipode du foot actuel»

Une réalisation de grande classe, qui a vu l'attaquant porter le ballon sur 50 mètres grâce à sa vitesse, avant de mystifier le capitaine stéphanois Yunis Abdelhamid et de conclure de fort belle manière devant un Gautier Larsonneur impuissant. Sa passe décisive pour Youssoufa Moukoko sur le sixième but niçois, trois minutes plus tard, vaut également le détour. En cinq matches cette saison, Guessand a donc déjà inscrit trois buts en Ligue 1, soit la moitié de son total de la saison dernière en 36 rencontres. Prometteur, mais pas un gage de saison à 20 buts non plus.

De toute façon, le jeune attaquant semble savoir que pour s'améliorer, il faut savoir prendre son temps. «Evann, c'est l'antipode du foot actuel où tout le monde veut aller très vite et oublie que pour progresser, il faut jouer. Il a gravi les échelons sans brûler les étapes. À 23 ans, il est en train d'arriver à maturité dans son corps et dans son jeu», commentait son entourage pour «L'Equipe» samedi dernier.

Nice, et après?

Convoité cet été par plusieurs belles cylindrées européennes dont certaines disputant la Ligue des champions (Ajax, Villareal, Bologne, Gérone en autres), Guessand a vu Nice refuser toutes les avances. Mais le buteur pourrait bien voir ses courtisans revenir à la charge cet hiver si son niveau de performance actuel se maintenait à ce niveau. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le «Gym» souhaiterait rapidement pouvoir prolonger le contrat de celui qui pourrait lui rapporter une petite fortune d'ici à quelques mois. D'après «L'Equipe», les discussions entre les parties auraient repris ces derniers jours après n'avoir mené nulle-part en début d'année.

Il sera intéressant de voir où l'avenir mènera l'international ivoirien de 23 ans. Du côté de Lausanne, on pourra se réjouir d'avoir contribué à l'éclosion de ce talent.