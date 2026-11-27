ATS Agence télégraphique suisse
Une tumeur maligne avait été diagnostiquée chez Jonsson en mai. Depuis, le gardien de but n'avait plus joué. Il a disputé huit matchs internationaux avec l'Islande et faisait partie de l'équipe qui, lors de l'Euro 2016, a battu l'Angleterre et s'est qualifiée de manière surprenante pour les quarts de finale. Il n'a toutefois pas joué lors de ce tournoi.
Au niveau des clubs, Jonsson a remporté cinq titres de champion et trois Coupes dans son pays natal, et a également joué en Norvège et au Danemark. Il laisse derrière lui son épouse et ses trois enfants.