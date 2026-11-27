L'ancien gardien de but de l'équipe nationale islandaise, Ingvar Jonsson, est décédé d'un cancer à l'âge de 37 ans. C'est ce qu'a annoncé son club, le Vikingur Reykjavik.

ATS Agence télégraphique suisse

Une tumeur maligne avait été diagnostiquée chez Jonsson en mai. Depuis, le gardien de but n'avait plus joué. Il a disputé huit matchs internationaux avec l'Islande et faisait partie de l'équipe qui, lors de l'Euro 2016, a battu l'Angleterre et s'est qualifiée de manière surprenante pour les quarts de finale. Il n'a toutefois pas joué lors de ce tournoi.

Au niveau des clubs, Jonsson a remporté cinq titres de champion et trois Coupes dans son pays natal, et a également joué en Norvège et au Danemark. Il laisse derrière lui son épouse et ses trois enfants.