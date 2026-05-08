Le Real Madrid inflige une amende record de 500'000 euros à Tchouaméni et Valverde après un incident interne. Les deux joueurs ont présenté leurs excuses et accepté la sanction du club.

Blick Sport

Le Real Madrid a pris une décision forte. Le club espagnol a annoncé une sanction financière exceptionnelle de 500'000 euros à l’encontre d’Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, à la suite d’un incident impliquant les deux milieux de terrain. Cette mesure intervient après l’ouverture d’une enquête disciplinaire déclenchée en début de semaine.

Entendus dans le cadre de la procédure interne, les deux joueurs ont exprimé leurs regrets. Ils ont présenté des excuses à leurs coéquipiers, au staff technique, au club ainsi qu’aux supporters madrilènes. Tchouaméni et Valverde ont également indiqué accepter toute sanction jugée appropriée par le Real Madrid. Dans un communiqué officiel, le club a confirmé sa décision: «Devant ces circonstances, le club a décidé d’imposer une sanction économique de 500'000 euros à chaque joueur, mettant ainsi un point final aux démarches disciplinaires internes.»

Pas de sanction sportive

Malgré cette amende historique, les deux joueurs ne seront pas écartés sportivement. Ils continueront à s’entraîner normalement avec le groupe et à participer aux prochaines rencontres. Selon «Marca», Aurélien Tchouaméni a d’ailleurs pris part à la séance du jour «avec une apparente normalité», signe d’un retour rapide au quotidien de l’équipe.

Cet épisode s’ajoute à une série de tensions internes régulièrement évoquées au sein du vestiaire madrilène. Interrogé par «Marca», l’ancien capitaine Iker Casillas a relativisé la situation: «A notre époque aussi, ce genre de choses arrivait.»