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Mais pas de sanction sportive
Le Real inflige une amende record à Tchouaméni et Valverde

Le Real Madrid inflige une amende record de 500'000 euros à Tchouaméni et Valverde après un incident interne. Les deux joueurs ont présenté leurs excuses et accepté la sanction du club.
Publié: il y a 27 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
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Le club espagnol a annoncé une sanction financière exceptionnelle à l’encontre d’Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Le Real Madrid a pris une décision forte. Le club espagnol a annoncé une sanction financière exceptionnelle de 500'000 euros à l’encontre d’Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, à la suite d’un incident impliquant les deux milieux de terrain. Cette mesure intervient après l’ouverture d’une enquête disciplinaire déclenchée en début de semaine.

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Entendus dans le cadre de la procédure interne, les deux joueurs ont exprimé leurs regrets. Ils ont présenté des excuses à leurs coéquipiers, au staff technique, au club ainsi qu’aux supporters madrilènes. Tchouaméni et Valverde ont également indiqué accepter toute sanction jugée appropriée par le Real Madrid. Dans un communiqué officiel, le club a confirmé sa décision: «Devant ces circonstances, le club a décidé d’imposer une sanction économique de 500'000 euros à chaque joueur, mettant ainsi un point final aux démarches disciplinaires internes.»

Pas de sanction sportive

Malgré cette amende historique, les deux joueurs ne seront pas écartés sportivement. Ils continueront à s’entraîner normalement avec le groupe et à participer aux prochaines rencontres. Selon «Marca», Aurélien Tchouaméni a d’ailleurs pris part à la séance du jour «avec une apparente normalité», signe d’un retour rapide au quotidien de l’équipe.

Cet épisode s’ajoute à une série de tensions internes régulièrement évoquées au sein du vestiaire madrilène. Interrogé par «Marca», l’ancien capitaine Iker Casillas a relativisé la situation: «A notre époque aussi, ce genre de choses arrivait.» 

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
34
58
88
2
Real Madrid
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
Villarreal CF
34
25
68
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
34
21
63
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
34
11
53
6
Celta Vigo
Celta Vigo
34
4
47
7
Getafe CF
Getafe CF
34
-8
44
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
34
-10
44
9
Real Sociedad
Real Sociedad
34
-1
43
10
CA Osasuna
CA Osasuna
34
-2
42
11
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valence CF
Valence CF
34
-13
39
13
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
34
-14
39
14
CF Elche
CF Elche
34
-8
38
15
Majorque
Majorque
34
-9
38
16
FC Gérone
FC Gérone
34
-15
38
17
FC Séville
FC Séville
34
-14
37
18
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
34
-13
36
19
Levante UD
Levante UD
34
-17
33
20
Real Oviedo
Real Oviedo
34
-28
28
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