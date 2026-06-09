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José Mourinho en approche
Le Real Madrid officialise le départ de l'entraîneur Alvaro Arbeloa

Le Real Madrid a confirmé le départ d'Alvaro Arbeloa ce mardi. L'Espagnol, arrivé en janvier, quitte son poste après une saison mitigée. José Mourinho est pressenti pour reprendre les rênes du club madrilène.
Publié: 20:33 heures
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Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
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Alvaro Arbeloa et le Real Madrid, c'est déjà fini.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Real Madrid a officialisé mardi le départ de l'entraîneur espagnol Alvaro Arbeloa. Le Portugais José Mourinho est pressenti pour lui succéder.

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«Le Real Madrid CF et Alvaro Arbeloa sont parvenus à un accord pour mettre fin à ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première», a écrit le club madrilène dans un communiqué. Alvaro Arbeloa, arrivé en janvier pour remplacer Xabi Alonso, avait lui-même annoncé le 22 mai, à la veille de la dernière journée de la Liga, qu'il quitterait son poste à la fin de la saison.

Saison en demi-teinte

Son court mandat d'intérimaire a été marqué par une élimination précoce en huitièmes de finale de la Coupe du Roi contre Albacete (D2) et plusieurs défaites douloureuses en Liga qui ont mis fin aux espoirs de titres du Real, distancé par le FC Barcelone qui a été sacré champion d'Espagne pour la deuxième année de suite.

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En Ligue des champions, le club de Kylian Mbappé s'est arrêté en quart de finale, stoppé par le Bayern Munich. L'officialisation du départ d'Arbeloa, deux jours après la réélection de Florentino Pérez à la présidence du club, devrait accélérer le retour de José Mourinho sur le banc madrilène treize ans après son premier passage à Madrid.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
38
59
94
2
Real Madrid
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal CF
Villarreal CF
38
26
72
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
38
18
69
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
38
11
60
6
Celta Vigo
Celta Vigo
38
5
54
7
Getafe CF
Getafe CF
38
-6
51
8
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
38
-3
50
9
Valence CF
Valence CF
38
-9
49
10
Real Sociedad
Real Sociedad
38
-2
46
11
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
38
-12
46
12
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
38
-15
45
13
FC Séville
FC Séville
38
-14
43
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
38
-12
43
15
CF Elche
CF Elche
38
-8
43
16
Levante UD
Levante UD
38
-14
42
17
CA Osasuna
CA Osasuna
38
-6
42
18
Majorque
Majorque
38
-10
42
19
FC Gérone
FC Gérone
38
-16
41
20
Real Oviedo
Real Oviedo
38
-34
29
Ligue des Champions
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