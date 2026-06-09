Non-sélectionnées pour le Mondial 2026, les stars de Chelsea Cole Palmer et Joao Pedro brillent d'une toute autre façon. Les deux footballeurs figurent dans le dernier clip de la popstar Madonna.

Blick Sport

Non-appelés à disputer le Mondial par leur sélection respective, Cole Palmer (Angleterre) et Joao Pedro (Brésil) ont trouvé une autre activité pour occuper leur mois de juin. Les deux stars de Chelsea ont fait une apparition remarquée dans le dernier clip de la superstar de la pop Madonna.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

L'iconique chanteuse avait fait le plein de star pour tourner «Confessions II – The Film», le mini-film promotionnel de son prochain album. Et, en grand fan de Chelsea, s'est permise d'inviter deux de ses chouchous. Leur rôle? Être dans des toilettes, aux urinoirs, et se retourner au passage de la star. Mieux que le Mondial?