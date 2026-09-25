Le Camp Nou vient d'être rénové et a rouvert partiellement ses portes. Mais le FC Barcelone devra bientôt se rabattre sur un autre stade. D'énormes investissements, se chiffrant en milliards, sont prévus.

Dans un an à peine, le Barça devra déjà quitter le Camp Nou!

Dans un an à peine, le Barça devra déjà quitter le Camp Nou!

Lynn Piubel

Le Barça doit à nouveau quitter le Camp Nou! La toiture du mythique stade devrait être achevée entre octobre et novembre 2027. Le FC Barcelone devra donc une nouvelle fois disputer ses matches au stade olympique de Montjuïc.

Le retour au Camp Nou est prévu pour janvier 2028. Dans un premier temps, le stade devrait pouvoir accueillir environ 95'000 spectateurs, avant d’atteindre sa capacité définitive d’environ 105'000 places. Le Camp Nou est pressenti pour accueillir la finale de la Champions League 2029. D’ici là, les travaux de rénovation devraient lui permettre de retrouver une capacité d’accueil XXL.

Pour le FC Barcelone, le stade rénové est appelé à devenir le principal moteur économique du club. Le vice-président Ferran Olivé table sur des recettes pouvant atteindre 450 millions d’euros par an. Les premières estimations se situaient entre 350 et 375 millions. Les quelque 9500 places VIP jouent un rôle déterminant. Selon Ferran Olivé, elles sont déjà presque toutes vendues.

Le Camp Nou, une véritable mine d’or

Ces recettes ne proviendront pas uniquement de la billetterie. Une fois le stade entièrement rénové, le Barça compte également augmenter ses revenus issus du sponsoring et générer un chiffre d’affaires supplémentaire grâce aux boutiques du club.

Pour la saison 2030/31, le Barça table ainsi sur un chiffre d’affaires total supérieur à 1,45 milliard d’euros.

Mais le chemin vers ce pactole reste coûteux. Le coût total du projet de rénovation du stade et de ses infrastructures atteint désormais environ 1,8 milliard d’euros. En raison des retards, des modifications et des travaux supplémentaires, le Barça a récemment dû approuver un financement additionnel de 510 millions d’euros.

Ces retards ont déjà un impact sur les finances du club. Selon le Barça, les deux saisons disputées au stade olympique ont engendré près de 17 millions d’euros de coûts d’exploitation, auxquels s’ajoutent 24 millions d’euros d’investissements supplémentaires.

Sur le marché des transferts également, les possibilités du Barça restent limitées. Ferran Olivé a expliqué que le club devait d’abord vendre des joueurs s’il voulait pouvoir réaliser de nouvelles recrues de premier plan.

Dans le même temps, Barcelone souhaite prolonger les contrats de son attaquant Raphinha (29 ans) ainsi que des jeunes Marc Bernal (19 ans) et Xavi Espart (19 ans). Le club s’est également fixé pour objectif de retrouver des fonds propres équilibrés d’ici à 2030.