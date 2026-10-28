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Après l'accident ferroviaire
Plusieurs matches reportés en Espagne

La Fédération espagnole de football a annoncé mercredi le report de 24 matches du premier tour de la Coupe du Roi. Ceci «en signe de respect et de solidarité» aux victimes de l'accident ferroviaire ayant fait au moins 31 morts et 80 blessés au sud de Madrid.
Publié: il y a 3 minutes
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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ATS Agence télégraphique suisse

«En signe de respect et de solidarité avec toutes les victimes du tragique accident ferroviaire survenu mercredi matin dans la province de Tolède, la RFEF a décreté la suspension des 24 matches du premier tour de la Coupe du Roi initialement prévus cet après-midi et ce soir», écrit l'instance dans un communiqué.

La Fédération espagnole ajoute qu'elle «communiquera prochainement le calendrier remanié et les horaires définitifs des matchs reportés», apportant «son soutien aux autorités pour aider les victimes de ce terrible accident».

Le dernier bilan provisoire des autorités espagnoles fait état d'au moins 31 morts et 80 blessés dans la collision de deux trains à environ 150 km au sud de Madrid, ce qui en fait l'une des pires catastrophes ferroviaires de l'histoire du pays.

LaLiga 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
10
29
27
2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
10
12
25
3
Real Madrid
Real Madrid
10
15
24
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
10
2
20
5
Real Sociedad
Real Sociedad
10
1
19
6
FC Séville
FC Séville
10
0
17
7
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
10
3
12
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
9
3
12
9
Celta Vigo
Celta Vigo
10
3
12
10
Villarreal CF
Villarreal CF
10
1
12
11
La Corogne
La Corogne
10
0
11
12
CA Osasuna
CA Osasuna
10
-10
11
13
Racing Santander
Racing Santander
10
-11
11
14
Levante UD
Levante UD
10
-3
10
15
CF Elche
CF Elche
10
-3
10
16
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
9
-8
9
17
Getafe CF
Getafe CF
10
-10
9
18
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
10
-2
8
19
Valence CF
Valence CF
10
-10
6
20
Malaga CF
Malaga CF
10
-12
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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