La Fédération espagnole de football a annoncé mercredi le report de 24 matches du premier tour de la Coupe du Roi. Ceci «en signe de respect et de solidarité» aux victimes de l'accident ferroviaire ayant fait au moins 31 morts et 80 blessés au sud de Madrid.

ATS Agence télégraphique suisse

«En signe de respect et de solidarité avec toutes les victimes du tragique accident ferroviaire survenu mercredi matin dans la province de Tolède, la RFEF a décreté la suspension des 24 matches du premier tour de la Coupe du Roi initialement prévus cet après-midi et ce soir», écrit l'instance dans un communiqué.

La Fédération espagnole ajoute qu'elle «communiquera prochainement le calendrier remanié et les horaires définitifs des matchs reportés», apportant «son soutien aux autorités pour aider les victimes de ce terrible accident».

Le dernier bilan provisoire des autorités espagnoles fait état d'au moins 31 morts et 80 blessés dans la collision de deux trains à environ 150 km au sud de Madrid, ce qui en fait l'une des pires catastrophes ferroviaires de l'histoire du pays.