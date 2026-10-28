«En signe de respect et de solidarité avec toutes les victimes du tragique accident ferroviaire survenu mercredi matin dans la province de Tolède, la RFEF a décreté la suspension des 24 matches du premier tour de la Coupe du Roi initialement prévus cet après-midi et ce soir», écrit l'instance dans un communiqué.
La Fédération espagnole ajoute qu'elle «communiquera prochainement le calendrier remanié et les horaires définitifs des matchs reportés», apportant «son soutien aux autorités pour aider les victimes de ce terrible accident».
Le dernier bilan provisoire des autorités espagnoles fait état d'au moins 31 morts et 80 blessés dans la collision de deux trains à environ 150 km au sud de Madrid, ce qui en fait l'une des pires catastrophes ferroviaires de l'histoire du pays.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
10
29
27
2
Atlético Madrid
10
12
25
3
Real Madrid
10
15
24
4
Real Betis Balompié
10
2
20
5
Real Sociedad
10
1
19
6
FC Séville
10
0
17
7
Deportivo Alaves
10
3
12
8
Athletic Bilbao
9
3
12
9
Celta Vigo
10
3
12
10
Villarreal CF
10
1
12
11
La Corogne
10
0
11
12
CA Osasuna
10
-10
11
13
Racing Santander
10
-11
11
14
Levante UD
10
-3
10
15
CF Elche
10
-3
10
16
Rayo Vallecano
9
-8
9
17
Getafe CF
10
-10
9
18
Espanyol Barcelone
10
-2
8
19
Valence CF
10
-10
6
20
Malaga CF
10
-12
5