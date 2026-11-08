Barcelone reprend sa marche en avant en gagnant le match au sommet

ATS Agence télégraphique suisse
Quelle belle victoire pour le FC Barcelone! Un doublé de Fermin Lopez lui a permis d'aller s'imposer 2-1 sur la pelouse de l'Atletico Madrid dans le choc au sommet de ce dimanche soir (2-1).
Giuliano Simeone a ouvert le score pour les Colchoneros dès la 10e minute, servi par Julian Alvarez. Fermin Lopez a égalisé juste avant la pause (45e) puis a donné la victoire aux Blaugranas (66e) sur une passe lumineuse de Lamine Yamal.
Deux semaines après les revers face au PSG (4-2) en Champions League et au Real Madrid (2-1) lors du Clasico, et juste avant la trêve internationale, le FC Barcelone a repris seul la tête de la Liga.
Au classement, le Barça est en tête avec 33 points, devant le Real Madrid (30), l'Atletico (28) et le Betis (26).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
12
35
33
2
Real Madrid
12
21
30
3
Atlético Madrid
12
13
28
4
Real Betis Balompié
12
5
26
5
Real Sociedad
12
1
22
6
FC Séville
12
-2
18
7
Athletic Bilbao
11
4
16
8
Villarreal CF
12
2
15
9
La Corogne
12
1
15
10
Racing Santander
12
-13
14
11
Celta Vigo
12
0
13
12
Deportivo Alaves
12
-2
13
13
Espanyol Barcelone
12
-1
12
14
Rayo Vallecano
11
-6
12
15
Getafe CF
12
-10
12
16
CA Osasuna
12
-11
12
17
Levante UD
12
-5
11
18
CF Elche
12
-6
10
19
Valence CF
12
-12
9
20
Malaga CF
12
-14
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation