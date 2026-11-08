Le FC Barcelone a fait une excellente opération en allant battre l'Atletico (2-1) dans son stade, ce dimanche soir à Madrid. Fermin Lopez a inscrit un doublé pour les Catalans.

Barcelone reprend sa marche en avant en gagnant le match au sommet

Barcelone reprend sa marche en avant en gagnant le match au sommet

ATS Agence télégraphique suisse

Quelle belle victoire pour le FC Barcelone! Un doublé de Fermin Lopez lui a permis d'aller s'imposer 2-1 sur la pelouse de l'Atletico Madrid dans le choc au sommet de ce dimanche soir (2-1).

Giuliano Simeone a ouvert le score pour les Colchoneros dès la 10e minute, servi par Julian Alvarez. Fermin Lopez a égalisé juste avant la pause (45e) puis a donné la victoire aux Blaugranas (66e) sur une passe lumineuse de Lamine Yamal.

Deux semaines après les revers face au PSG (4-2) en Champions League et au Real Madrid (2-1) lors du Clasico, et juste avant la trêve internationale, le FC Barcelone a repris seul la tête de la Liga.

Au classement, le Barça est en tête avec 33 points, devant le Real Madrid (30), l'Atletico (28) et le Betis (26).