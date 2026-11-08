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Un doublé pour Fermin Lopez
Barcelone reprend sa marche en avant en gagnant le match au sommet

Le FC Barcelone a fait une excellente opération en allant battre l'Atletico (2-1) dans son stade, ce dimanche soir à Madrid. Fermin Lopez a inscrit un doublé pour les Catalans.
Publié: il y a 4 minutes
Quel joli doublé pour Fermin Lopez!
Photo: AP Photo/Jose Breton
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ATS Agence télégraphique suisse

Quelle belle victoire pour le FC Barcelone! Un doublé de Fermin Lopez lui a permis d'aller s'imposer 2-1 sur la pelouse de l'Atletico Madrid dans le choc au sommet de ce dimanche soir (2-1).

Giuliano Simeone a ouvert le score pour les Colchoneros dès la 10e minute, servi par Julian Alvarez. Fermin Lopez a égalisé juste avant la pause (45e) puis a donné la victoire aux Blaugranas (66e) sur une passe lumineuse de Lamine Yamal.

Deux semaines après les revers face au PSG (4-2) en Champions League et au Real Madrid (2-1) lors du Clasico, et juste avant la trêve internationale, le FC Barcelone a repris seul la tête de la Liga.

Au classement, le Barça est en tête avec 33 points, devant le Real Madrid (30), l'Atletico (28) et le Betis (26).

LaLiga 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
12
35
33
2
Real Madrid
Real Madrid
12
21
30
3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
12
13
28
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
12
5
26
5
Real Sociedad
Real Sociedad
12
1
22
6
FC Séville
FC Séville
12
-2
18
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
11
4
16
8
Villarreal CF
Villarreal CF
12
2
15
9
La Corogne
La Corogne
12
1
15
10
Racing Santander
Racing Santander
12
-13
14
11
Celta Vigo
Celta Vigo
12
0
13
12
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
12
-2
13
13
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
12
-1
12
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
11
-6
12
15
Getafe CF
Getafe CF
12
-10
12
16
CA Osasuna
CA Osasuna
12
-11
12
17
Levante UD
Levante UD
12
-5
11
18
CF Elche
CF Elche
12
-6
10
19
Valence CF
Valence CF
12
-12
9
20
Malaga CF
Malaga CF
12
-14
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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