Lausanne Nord Academy a été relégué administrativement par l'association cantonale vaudoise pour des faits de violence répétés. Une décision historique et lourde de conséquences.

Blick Sport

L'Association cantonale vaudoise de football (ACVF) a pris une décision courageuse et historique cette semaine en reléguant une équipe d'une division, en l'occurrence Lausanne Nord Academy. Le club des hauts de Lausanne passe ainsi de la 2e ligue à la 3e ligue, non pas pour ses résultats sportifs, mais pour son comportement sur et en dehors du terrain. Le club a encore la possibilité de faire recours de cette décision prise par le comité de l'ACVF.

La limite a été franchie lors du dernier match de championnat face à Echallens II, décisive pour la qualification pour les finales. Lausanne Nord Academy a perdu cette rencontre dans les derniers instants et des incidents ont eu lieu. L'ACVF, fatiguée de ces problèmes récurrents, a décidé de frapper fort et d'utiliser un point de règlement lui permettant de rétrograder l'équipe d'une division.

Un signal fort

Deux joueurs sont également dans le collimateur de l'ASF et pourraient être suspendus pour une longue durée au niveau national. Ce match a été le déclencheur des sanctions, mais celles-ci viennent punir le club lausannois pour l'ensemble de son oeuvre ces derniers mois.

En prenant cette décision forte, l'ACVF entend lutter concrètement contre la violence dans le football amateur et envoyer un signal puissant au reste des clubs.