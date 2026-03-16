Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Servette toujours invaincu se prépare à un duel au sommet

Servette toujours invaincu se prépare à un duel au sommet

Toute l'actualité du week-end dans le football féminin suisse, c'est par là!

Le match de la semaine

Une semaine après les messieurs, les dames ont disputé le derby bernois. Sur le synthétique du Wankdorf, les joueuses de Young Boys l'ont emporté dimanche après-midi face à Thoune sur un net 4-0 devant 4'370 spectateurs.

Situation au classement

Les championnes de Berne, distancées de onze points, restent les premières poursuivantes du leader Servette. Les Genevoises se sont imposées sans briller contre Rapperswil (2-0) et restent invaincues après 15 journées. Le match entre St-Gall (6e) et Grasshoppers (3e) a été annulé en raison du mauvais temps. En bas de tableau, Lucerne conserve la 8e place avec trois points d'avance sur Aarau et quatre points sur Thoune.

Prochaine journée

Une semaine anglaise avec une journée complète mercredi et les matches du week-end. Mercredi à Zurich aura lieu la revanche de la finale des play-off de l'an dernier entre Grasshoppers et Young Boys. Samedi, duel pour le maintien entre Aarau et Thoune, avant que dimanche le leader Servette n'accueille Grasshoppers pour un choc au sommet.

Angleterre

Aurélie Csillag a joué un rôle décisif dans le match de Liverpool contre Leicester City. Entrée en jeu, l'attaquante a obtenu un penalty avant le 2-0, transformé par Ceri Holland. Liverpool prend ainsi de l'air dans la lutte pour le maintien, avec désormais quatre points d'avance sur Leicester, dernier du classement.

En haut du classement, Manchester City domine. Iman Beney, restée 90 minutes sur le banc, n'a pas participé au 0-0 contre Aston Villa et Noelle Maritz, mais les Skyblues creusent l'écart avec neuf points d'avance sur leurs poursuivantes. Manchester United et Chelsea s'affrontaient en finale de la League Cup; les Londoniennes ont remporté la rencontre 2-0, Livia Peng observant depuis le banc.

Italie

La Juventus a subi un nouveau revers dans la course au titre. Face à l'AC Milan, l'équipe de Viola Calligaris et Lia Wälti s'est inclinée 1-0. La défenseure centrale Viola Calligaris a dû quitter le terrain blessée après seulement 23 minutes.