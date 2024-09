La Premier League soutient la proposition de déplacer le Deadline Day d'été avant le début de la saison. La Swiss Football League voit cette révolution d'un œil critique et souhaite conserver sa propre fenêtre de transfert, ouverte plus longtemps.

Cédric Heeb

Manuel Akanji et Manchester City: une union qui dure. Photo: Getty Images

Le Deadline Day, c'est-à-dire le dernier jour de la fenêtre de transfert ouverte en été dans les grands championnats européens, peut toujours être très chaud. Celui-ci réserve parfois des surprises, comme en été 2022, lorsque Manuel Akanji a quitté Dortmund pour Manchester City à la dernière minute.

Les clubs de Bundesliga et de Premier League avaient alors déjà disputé leurs premiers matches de la nouvelle saison. Si l'on s'en tient aux idées de l'European Club Association (ECA), une transaction comme celle de Manuel Akanji ne devrait plus être possible à l'avenir. Depuis des années, certains demandent que la période des transferts estivaux se termine dès que les championnats de haut niveau entament la nouvelle saison. Ce projet semble désormais se concrétiser.

Selon le «Mirror» anglais, la Premier League se serait prononcée en faveur d'un report du Deadline Day avant le début de la saison. L'ECA, qui représente de nombreux clubs des cinq meilleurs championnats (Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, France) ainsi que la Super League suisse, veut promouvoir une solution uniforme.

Deadline Day en été 2022: Manuel Akanji part à Manchester City - un transfert qui ne devrait plus être possible à l'avenir. Photo: Manchester City FC via Getty Images 1/5

Si les associations éminentes se mettent d'accord sur une telle date butoir, d'autres ligues suivraient probablement. Ainsi, les responsables envisagent que les clubs puissent effectuer leurs derniers transferts le 15 août 2025. La veille de la première journée de Premier League.

Les arguments pour et contre s'équilibrent. Mais il n'y aurait en tout cas plus de risque qu'un joueur brillant lors des premiers matches de la ligue puisse être débauché par un concurrent.

La SFL privilégie sa propre fenêtre de transfert

La Swiss Football League (SFL) a également connaissance du projet de l'ECA, comme elle l'a écrit en réponse à une question de Blick. Toutefois, la ligue préférerait maintenir sa propre fenêtre de transfert, ouverte plus longtemps que celle des ligues supérieures, comme c'est le cas jusqu'à présent.

La justification de la SFL: «Pour les ligues moyennes comme la Swiss Football League, il est décisif que leurs clubs puissent encore réagir aux mouvements de transfert de 'dernière minute' dans les grandes ligues, qui ont régulièrement lieu peu avant la fermeture de la fenêtre de transfert». Si un club de Bundesliga ou de Ligue 1 venait à recruter un joueur suisse peu avant la clôture, le club de Super League aurait encore besoin de temps pour le remplacer.

En outre, une fenêtre ouverte plus longtemps permettrait aux joueurs qui souhaitent passer dans une ligue supérieure de prendre pied en Super League. «La SFL observe les développements concernant les fenêtres de transfert dans les grandes ligues et fixera probablement sa propre fenêtre de transfert de manière à ce qu'elle soit encore plus large que celle des grandes ligues».