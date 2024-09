La Champions League établit un nouveau record avec 19 joueurs suisses, en plus de ceux jouant à YB! Gregor Kobel et Yann Sommer y participent pour tenter de la gagner, tandis que d'autres comme Breel Embolo et Zeki Amdouni se battent pour créer la surprise.

Carlo Emanuele Frezza

La Champions League entre mardi dans une nouvelle ère. Plus de clubs, plus de matches et plus d'argent. Et plus de Suisses!

En plus de ceux figurant dans l'effectif d'YB, 19 autres professionnels suisses participent à la plus importante compétition de clubs. C'est un record. Jusqu'à présent, onze mercenaires (20/21 et 21/22) constituaient le maximum.

Certains sont titulaires, d'autres pas forcément. Et si certains d'entre eux peuvent ambitionner de gagner la Champions League, d'autres ne seront là que pour participer.

Gregor Kobel veut repartir de l'avant avec le BVB après la finale de la Ligue des champions perdue contre le Real Madrid. Photo: imago/Revierfoto 1/5

Ceux qui jouent dans les très grands clubs

Pas moins de quatre Suisses sont sous contrat avec des club européens de premier plan. Il s'agit de Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yann Sommer (Inter), Noah Okafor (Milan) et Manuel Akanji (Manchester City). Les trois premiers clubs ont une longue tradition dans cette compétition et font partie des favoris éternels, même si l'étoile du Milan AC s'est un peu ternie dernièrement.

Le club de Manuel Akanji, en revanche, n'est devenu grand que ces dernières années, grâce à l'aide généreuse du cheikh Mansour. Et puis il y a Granit Xhaka avec le Bayer Leverkusen. La saison dernière, le club allemand a réalisé le doublé et marqué les esprits. Ce n'est que sur le plan européen, après la finale perdue de la Ligue Europa, que l'attente d'un premier titre depuis 1987/88 (Coupe de l'Uefa) se poursuit.

Ceux qui jouent chez les outsiders

Les huitièmes de finale sont à la portée de huit Suisses dans cinq clubs différents. Monaco avec Breel Embolo, Philipp Köhn et Denis Zakaria, ainsi que Benfica avec Zeki Amdouni, ont une belle carte à jouer. Stuttgart avec Fabian Rieder et Leonidas Stergiou, Salzbourg avec Bryan Okoh et Feyenoord avec Jordan Lotomba partent de plus loin, mais peuvent eux aussi espérer atteindre les 8es.

Ceux qui rêvent de créer la surprise

Pour les clubs des six autres Suisses, le simple fait de participer est déjà un exploit. Atteindre les barrages est certes un scénario envisageable, mais serait déjà considéré comme une surprise. C'est le cas de Bologne avec Michel Aebischer, Remo Freuler et Dan Ndoye. Le cinquième de la Serie A de l'année dernière a obtenu son ticket pour la Champions League grâce à une année sensationnelle et au triomphe de l'Atalanta en Europa League. Les clubs d'Ardon Jashari (Bruges), d'Edimilson Fernandes (Brest) et de Gregory Wüthrich (Sturm Graz) rêvent eux aussi de finir dans les 24 premiers. Mais ils savent que ce sera compliqué.