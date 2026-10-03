La Nati a déjà affronté la Slovénie il y a un an dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. La star de l’équipe est Jan Oblak, qui figure depuis des années parmi les meilleurs gardiens du monde.

Christian Finkbeiner

La Nati retrouvera samedi à Lucerne une vieille connaissance en affrontant la Slovénie. Les deux équipes s’étaient en effet déjà croisées il y a un an dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. La Suisse s’était imposée sans discussion 3-0 à Bâle, avant de faire 0-0 à Ljubljana et d'engranger un point précieux sur la route de la qualification directe pour le Mondial.

Jan Oblak (33 ans) se souvient très bien de la soirée bâloise, où la Nati menait déjà 3-0 à la pause. «Nous n’avions eu aucune chance et avons perdu de manière méritée.» Le capitaine slovène entend cette fois tirer les leçons du passé: «Nous allons essayer de faire mieux, mais la Suisse est l’une des cinq meilleures équipes d’Europe.»

Jan Oblak, la star des Slovènes

Jan Oblak est sans conteste la figure de proue de cette équipe slovène. D’autant que l’attaquant Benjamin Sesko (23 ans), qui évolue à Manchester United, manquera à l’appel à Lucerne en raison d’une blessure au tibia. Depuis plusieurs années, le gardien de l’Atlético Madrid figure parmi les meilleurs spécialistes du monde à son poste. Il entame d’ailleurs sa douzième année dans la capitale espagnole.

Sous contrat jusqu’en 2028, Jan Oblak ne semble pas particulièrement préoccupé par la suite de sa carrière ni par un éventuel changement de club. «Je regarde saison après saison, en veillant à rester en forme et à être performant.»

S’il poursuit sur cette voie, il deviendra bientôt le joueur le plus capé de l’histoire de la Slovénie. Il dépasserait alors son entraîneur actuel, Bostjan Cesar. Interrogé à ce sujet par Blick lors de la conférence de presse, Jan Oblak sourit. «La place que j’occuperai dans ce classement dépendra de la personne qui sera à mes côtés.»

Bostjan Cesar compte 101 sélections avec la Slovénie. Il a mis un terme à sa carrière de joueur en 2020, après avoir notamment passé dix ans au Chievo Vérone, et a pris les commandes de la sélection au début de cette année.

Son début de mandat est plutôt réussi, avec quatre points récoltés en Ligue des nations. La Slovénie a toutefois eu besoin d’un peu de réussite – et d’un Jan Oblak en grande forme – pour arracher le 0-0 lors de son match d’ouverture contre l’Écosse.