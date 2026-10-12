La Nati veut enflammer les tribunes de Tourbillon sur la route du Brésil

L'équipe de Suisse féminine est de retour en Suisse romande! C'est à Tourbillon que Lia Wälti et ses coéquipière veulent franchir un tour supplémentaire en direction de la Coupe du monde au Brésil, ce mardi à 19h30. Pour l'heure 3000 billets ont été vendus.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Tourbillon est en configuration «équipe de Suisse»! Longtemps privé de belles affiches, le stade du FC Sion est gâté cet automne, puisqu'après les trois rencontres de Conference League, la Nati féminine y disputera mardi (19h30) son match retour du premier tour des play-off face à Israël. Victorieuses 7-3 à l'aller en Hongrie, les Suissesses n'ont plus qu'à valider leur ticket pour le deuxième tour, lors duquel elles affronteront le Kosovo ou l'Autriche (1-1 à l'aller). En cas de victoire lors de ce deuxième tour, la Suisse pourrait être qualifiée pour la Coupe du monde ou devoir passer par un barrage intercontinental aussi passionnant que dangereux au printemps.

Les Suissesses, qui dorment aux Bains à Saillon, se sont entraînées dimanche au centre du FC Sion à Riddes, puis lundi directement à Tourbillon. Le nombre de billets vendus est pour l'heure de 3000, dans un stade qui peut en accueillir trois fois plus en configuration internationale.

Du changement dans le secteur offensif

Rafel Navarro a promis quelques changements dans son onze de départ, surtout dans le secteur offensif, pour tenter de battre Israël le plus largement possible et sans prendre de but. La première mi-temps largement insuffisante de vendredi dernier à Mezökövesd (2-2 à la pause face à un adversaire très inférieur) a agacé le technicien catalan, lequel ne devrait pas repartir avec son trio offensif Riola Xhemaili, Svenja Fölmli et Seraina Piubel, mais apporter d'autres idées.

L'une d'entre elles, la plus évidente, serait de titulariser Iman Beney à son meilleur poste, c'est-à-dire ailière, et ne pas l'utiliser à un poste de latérale qui la limite dans ses projections offensives.

Pourquoi se priver du génie créatif de Smilla Vallotto d'entrée de jeu?

Et pourquoi ne pas imaginer un 4-2-3-1 avec Smilla Vallotto en position de meneure de jeu, par exemple? L'absence de la Genevoise au coup d'envoi vendredi a interpellé plusieurs observateurs, jusqu'aux reporters alémaniques. L'un d'eux s'en est ému ce lundi en conférence de presse, se demandant pourquoi Rafel Navarro avait décidé de se priver d'elle dans son onze de départ au match aller face à Israël.

La réponse de l'Espagnol a été évasive. «Elle est toujours une candidate pour l'équipe titulaire, comme elle l'a été dernièrement en Irlande du Nord, mais elle peut aussi finir les matches, comme vendredi dernier. C'est une joueuse qui compte», a-t-il assuré. Il n'en reste pas moins étonnant de se priver du génie créatif de la Genevoise de Wolfsburg durant la majeure partie du match, d'autant qu'elle est désormais titulaire chez les Louves, l'une des meilleures équipes de Bundesliga. La première heure de jeu très poussive vendredi dernier peut-elle inciter le Catalan à reconsidérer sa position? Réponse mardi.