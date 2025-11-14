DE
La Nati mène à la pause
L'équipe de Suisse a un pied en huitièmes de finale

A la pause, l'équipe de Suisse mène de deux buts son 16e de finale face à l'Egypte. Les buteurs se nomment Nevio Scherrer et Ethan Bruchez.
L'équipe de Suisse mène face à l'Égypte à l'heure du thé.
Photo: FIFA via Getty Images
Blick_Bastien_Feller.png
Bastien FellerJournaliste Blick

L'équipe de Suisse a un peu plus d'un pied en huitièmes de finale de la Coupe du monde! La Nati mène en effet de deux buts à la pause face à l'Egypte. C'est Nevio Scherrer, bien servi par Adrien Llukes, qui ouvrait son compteur lors de ce Mondial à la 16e minute de jeu. Puis, après une longue période de timide domination égyptienne, le Lausannois Ethan Bruchez enfonçait le clou après une nouvelle très belle action collective suisse (39e, passe décisive de Mladen Mijajlovic).

Mais cet avantage tient cependant à peu de choses. Luigi Pisino et ses joueurs ont en effet dû compter sur un très bel arrêt de leur gardien à la 24e. L'identité de ce dernier était d'ailleurs au centre des débats lors de la conférence de presse d'avant match ce jeudi. Le sélectionneur genevois s'est décidé pour Noah Brogli au détriment de Kader Cherif et de Celestin Steimer.

À noter encore que l'Egypte a vu un penalty lui être retiré après revisionnage des images par l'arbitre (45e). Il s'agit du premier challenge utilisé avec succès par Luigi Pisino et son staff lors de ce Mondial.

Le vainqueur de la rencontre affrontera l'Irlande ou le Canada mardi prochain en huitième de finale de cette Coupe du monde M17. 

