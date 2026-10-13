La Nati s'est imposée petitement 2-0 face à Israël ce mardi soir à Sion sur la route de la Coupe du monde, sans rassurer ses supporters, même si elle n'a pas encaissé de but, son grand traumatisme de 2026. L'essentiel est fait, place désormais à un deuxième tour de tous les dangers face à l'Autriche dans quelques semaines.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il y a deux satisfactions dans le ciel valaisan ce mardi soir, au moins. Déjà, la Nati n'a pas encaissé de but, ce qui est devenu une rareté pour elle. Les Israéliennes n'ont absolument rien proposé offensivement et la cheffe de la défense Viola Calligaris a pu tenir sa promesse: le blanchissage est là! Le deuxième point positif? Un but absolument somptueux, depuis le centre parfaitement tendu de Géraldine Reuteler jusqu'au coup de tête puissant et précis d'Iman Beney, buteuse à domicile, chez elle en Valais (29e, 1-0).

La nouvelle star de la Nati ne le savait pas encore, mais elle venait d'inscrire, jusqu'aux arrêts de jeu, le seul but de cette rencontre, laquelle allait devenir franchement lénifiante entre une équipe d'Israël qui ne pouvait pas faire plus et une Suisse bien trop occupée à ne pas prendre de but et donc à éviter les erreurs individuelles qui avaient permis à leur adversaire de marquer trois fois vendredi dernier en Hongrie.

Le joli coup-franc de Julia Stierli

Les choses en devenaient presque caricaturales: la Suisse, qui comptait cinq buts d'avance au total des deux matches après avoir gagné 7-3 à l'aller, pensait surtout à ne commettre aucune erreur. Et vu qu'Israël ne pouvait se montrer dangereux qu'en spéculant sur d'éventuelles erreurs suisses, le coefficient de spectacle approchait du zéro à Tourbillon.

La Nati a cependant fait la différence une deuxième fois dans les toutes dernières minutes grâce à un joli coup-franc de Julia Stierli, pris de plus de vingt mètres et bien placé dans le petit filet de la gardienne israélienne Amit Beilin. De quoi donner un peu d'éclat à la victoire. 2-0, score final.

Place désormais à l'Autriche

La Nati n'a donc pas rassuré grand monde ce mardi malgré sa victoire -et sa qualification très logique- et il faudra élever le niveau de plusieurs crans d'ici quelques semaines lors de la double confrontation face à l'Autriche. Le Kosovo a en effet été battu deux fois (2-1 à Pristina, 4-0 à Vienne) et cet adversaire-là s'annonce redoutable pour l'équipe de Suisse. Match aller fin novembre en Suisse, match retour début décembre en Autriche. A l'issue de cette double confrontation, la Nati sera soit éliminée, soit qualifiée directement.. ou encore qualifiée pour un barrage intercontinental. L'aventure continue! Petitement, mais elle continue.