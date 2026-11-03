La Coupe d'Asie des nations, prévue en janvier 2027 en Arabie saoudite, a été reportée à décembre. Ceci en raison de «circonstances exceptionnelles» dans la région, ont annoncé les organisateurs.

ATS Agence télégraphique suisse

La Coupe d'Asie des nations devait se tenir du 7 janvier au 5 février 2027 à Jeddah, Riyad et Al Khobar. Les nouvelles dates proposées sont du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028. «Les nouvelles dates de la compétition seront soumises à la FIFA pour approbation», poursuit le communiqué.

Le mois dernier encore, les organisateurs assuraient que la compétition se déroulerait comme prévu alors que la région s'embrasait. Mais à la suite de «longues discussions» entre l'Arabie saoudite et la Confédération asiatique de football (AFC), la décision d'un report s'est finalement imposée, a précisé l'AFC.

La guerre dans la région a déjà provoqué l'annulation, le report ou le déménagement de nombreux événements sportifs, notamment en sports mécaniques et en tennis.

Dans le sillage de la guerre entre les Etats-Unis alliés à Israël et l'Iran, le conflit entre combattants houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, et l'Arabie saoudite s'est intensifié depuis septembre avec notamment des bombardements sur Riyad. Les Houthis ont encore affirmé lundi avoir frappé l'aéroport saoudien de Dammam, dans l'est du royaume, à deux reprises en 48 heures.

Après quatre ans d'accalmie, le conflit au Yémen, lancé en 2014 avec la prise de la capitale Sanaa par les Houthis, a repris en juillet, ouvrant un nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient.