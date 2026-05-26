A 16 jours du Mondial 2026, la FIFA a dévoilé les camps de base des 48 sélections. L’Iran a modifié son choix au dernier moment, préférant finalement le Mexique aux États-Unis.

A 16 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la FIFA a officialisé les 48 centres d’hébergement des équipes qualifiées. Cette édition historique, la première à réunir 48 nations, se disputera du 11 juin au 19 juillet à travers les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Le tournoi nécessitera un total de 104 matches pour désigner le futur champion du monde. La Nati 38 autres sélections ont choisi de s'installer aux Etats-Unis, sept nations ont opté pour le Mexique et seulement deux pour le Canada.

Un choix stratégique

Le processus de sélection des camps de base a débuté en 2024 et s’est étendu sur près de deux ans. La FIFA et les fédérations ont notamment privilégié des critères géographiques afin de réduire les trajets entre les lieux d’entraînement et les stades.

Parmi les équipes ayant opté pour le Mexique figurent la Colombie, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud, la Tunisie, l’Uruguay et l’Iran. La sélection iranienne a d’ailleurs modifié ses plans à la dernière minute pour des raisons politiques, abandonnant une implantation prévue aux Etats-Unis. L’Iran prendra finalement ses quartiers à Tijuana, au centre de formation Centro Xoloitzcuintle.

Le Canada accueillera pour sa part sa propre sélection ainsi que le Panama. Les autres équipes seront réparties dans plusieurs villes américaines, notamment Austin, Boca Raton, Charlotte, Columbus, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, San Diego, Santa Barbara, Tampa ou encore Winston-Salem. Ces implantations doivent permettre aux sélections de bénéficier de conditions de préparation optimales tout en restant proches des sites de compétition.