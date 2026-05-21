Deux ans après avoir annoncé sa retraite internationale à l'issue de l'Euro 2024, Manuel Neuer effectue à 40 ans son retour comme gardien de but No 1 de l'Allemagne pour la Coupe du monde cet été en Amérique du Nord.

AFP Agence France-Presse

Manuel Neuer fait partie des trois gardiens retenus par le sélectionneur de l'Allemagne Julian Nagelsmann, aux côtés d'Oliver Baumann et Alexander Nübel, dans une liste de 26 noms, présentée jeudi en début d'après-midi à Francfort au siège de la Fédération allemande (DFB).

«On prévoit qu'il soit No 1, en sachant que l'on a aussi une solution de classe mondiale en 1b (Baumann), plus Alex qui réalise une très bonne saison. Chacun connait l'aura de Manu, les qualités qu'il a et ce qu'il donne à l'équipe. Il va aider l'équipe», a expliqué Julian Nagelsmann lors de la conférence de presse.

Au cours des 20 derniers mois, tant Nagelsmann que Neuer n'ont eu de cesse de répéter que la question d'un éventuel retour ne se posait pas, après l'annonce fin août 2024 de la retraite internationale du gardien de but du Bayern, où il a prolongé il y a une semaine jusqu'à l'été 2027.

Mais en l'espace d'une semaine, les choses se sont précipitées, avec d'abord la présence de Neuer sur une pré-liste de 55 noms envoyée à la Fifa, puis avec l'annonce officielle de son retour jeudi, après que l'information a fuité dans la presse allemande en début de semaine.

Nagelsmann avait d'abord promu Marc-André ter Stegen, doublure de Neuer pendant des années, au poste de No 1 dans les buts de la Mannschaft, mais ter Stegen a enchaîné depuis le début de l'automne 2024 de graves blessures, perdant sa place dans la hiérarchie au FC Barcelone.

Mollet gauche douloureux

C'est alors Oliver Baumann, gardien de Hoffenheim, qui a été promu No 1 pour la Ligue des nations 2024/25 (entre deux blessures, ter Stegen a disputé le Final 4 en juin 2025) et la phase de qualification pour la Coupe du monde à l'automne, avant de finalement devoir laisser la place pour la phase finale, faisant les frais à 35 ans du retour de Neuer.

Champion du monde en 2014 au sommet de son art, Manuel Neuer s'apprête donc à disputer à 40 ans sa cinquième phase finale de Coupe du monde (neuvième tournoi majeur en ajoutant ses quatre Championnats d'Europe). Son dernier match avec la Mannschaft remonte à près de 700 jours, un quart de finale de l'Euro 2024 perdu contre l'Espagne.

L'état physique du quadragénaire interroge toutefois, après plusieurs blessures depuis le dernier Mondial 2022 raté (sortie au 1er tour) au Qatar, entre une blessure à la jambe droite en décembre 2022 lors d'une chute à skis et plus de dix mois d'absence, et une déchirure musculaire au mollet droit en mars 2025 et deux mois d'arrêt dans le sprint final de la saison.

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Récemment, c'est le mollet gauche qui a fait souffrir Neuer avec deux déchirures musculaires en février et en mars, blessure qui s'est réveillée samedi en Bundesliga et qui rend sa participation incertaine à la finale de la Coupe d'Allemagne samedi à Berlin contre Stuttgart.

Mais Neuer s'est toujours relevé, encore dernièrement en réalisant des prestations de grande classe en Ligue des champions à Madrid contre le Real (quarts de finale aller) et à domicile contre le Paris Saint-Germain (demie retour), qui font de lui encore et toujours le meilleur gardien allemand.

En dehors de la liste des 26 joueurs, Jonas Urbig, jeune (22 ans) doublure de Neuer au Bayern et amené à devenir son successeur, fera le voyage aux Etats-Unis, Nagelsmann pouvant changer l'un des trois gardiens de but avant ou pendant le tournoi en cas de blessure.