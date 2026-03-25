D'après un article de «The Athletic», Kylian Mbappé a disputé plusieurs matches avec un genou blessé. La raison? Les médecins du Real Madrid n'auraient pas examiné la bonne jambe du buteur français.

Blick Sport

Le genou de Kylian Mbappé n'a pas fini de faire parler. Alors que Cyril Hanouna a prétendu «de source médicale» qu'il ne pourrait pas participer à la Coupe du monde s'il poursuit sa saison avec le Real Madrid, une nouvelle polémique vient secouer la Maison Blanche. Elle vient cette fois de «The Athletic».

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Selon le journal sportif américain, les médecins du Real Madrid auraient examiné la mauvaise jambe de Kylian Mbappé en décembre dernier. Le buteur avait été touché au genou gauche après s'être fait mal contre le Celta Vigo le 7 décembre dernier. Mais l'IRM passée concernait son genou droit. Aucune blessure n'avait alors été constatée et la star avait disputé, tant bien que mal, les trois derniers matches de l'année civile.

«C’était une erreur majeure»

Ce n'est qu'après la trêve hivernale qu'un nouvel examen a été effectué. «A la suite des examens réalisés sur notre joueur Kylian Mbappé par des médecins spécialistes français, sous la supervision des services médicaux du Real Madrid, le diagnostic d’entorse du genou gauche est confirmé», avait alors communiqué le club merengue. Un spécialiste en question se nomme Bertrand Sonnery-Cottet et aurait déclaré, selon «The Athletic»: «Le travail effectué à Madrid a été insuffisant.»

Le journaliste français Daniel Riolo, dans «After Foot», a étayé ces informations: «Je peux dire que si le staff médical du Real Madrid a été viré, c’est parce que le diagnostic posé sur le genou était catastrophique, et même pire: c’était une erreur majeure.» Le fait que le staff médical du Real ait été viré n'a toutefois pas été confirmé. Selon «El Mundo», aucune mesure disciplinaire n'aurait été prise.

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Après cinq matches d'absence, Kylian Mbappé a fait son retour au jeu la semaine dernière lors de la victoire du Real en Champions League (1-2). «Je suis à 100% de mes capacités. J'ai eu l'opportunité de bénéficier d'un bilan complet à Paris. Ensemble, nous avons pu élaborer un plan pour que je retrouve mon meilleur niveau au Real Madrid et en vue de la Coupe du Monde», a déclaré l'attaquant tricolore pendant la trêve internationale. A confirmer jeudi lors du match de prestige entre la France le Brésil.