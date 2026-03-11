Kylian Mbappé est forfait pour le huitième de finale de Ligue des champions entre le Real et City. Son voyage à Paris pour soigner une blessure au genou fait beaucoup parler, même Pep Guardiola.

Kylian Mbappé sera le grand absent du choc entre le Real Madrid et Manchester City, mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Un coup dur pour l'entraîneur Alvaro Arbeloa, qui devra également composer sans Rodrygo, Jude Bellingham, Eder Militao, Alvaro Carreras, David Alaba et Dani Ceballos. Interrogé en conférence de presse sur l'absence du meilleur buteur madrilène (38 réalisations en 33 matches), Gianluigi Donnarumma a confirmé que «ne pas avoir à affronter» son ancien coéquipier était un «avantage».

La star française est touchée à un genou. Malgré des douleurs persistantes à la suite d'un choc survenu au mois de décembre, l'attaquant avait continué à fouler les pelouses durant plus semaines. Jusqu'à devoir mettre sa saison sur pause. «A la suite des examens réalisés sur notre joueur Kylian Mbappé par des médecins spécialistes français, sous la supervision des services médicaux du Real Madrid, le diagnostic d’entorse du genou gauche est confirmé, ainsi que la pertinence du traitement conservateur actuellement suivi. En attente d’évolution», avait ainsi indiqué le club merengue au début du mois.

Cyril Hanouna s'en mêle

Sa blessure a fait couler beaucoup d'encre dans les médias français et hispaniques. Sur W9, Cyril Hanouna a rajouté de l'huile sur le feu. «Le ligament est touché, j'ai eu des infos de la source médicale. Le médecin m'a dit: ''Soit il arrête de jouer avec le Real Madrid, donc fin de saison, et il fait du renforcement à fond. Soit il rejoue. Et là, c'est terminé." Il n'y aura pas de Coupe du monde.»

De son côté, Alvaro Arbeloa s'est voulu beaucoup plus rassurant. «Mbappé? Il va beaucoup mieux. Comme je l'ai dit, nous suivons son évolution jour après jour, et cette semaine a été très positive. Il est revenu avec de bien meilleures sensations, il se sent mieux jour après jour, donc nous attendons son retour très bientôt», a expliqué le coach madrilène mardi en conférence de presse. Le buteur, qui s'entraîne individuellement en salle, est revenu dans la capitale espagnole lundi après avoir passé une semaine à Paris. Un voyage qui a fait causer.

«Il n'était pas seul à Paris»

Différents médias parlent d'une histoire d'amour naissante entre Kylian Mbappé et l'actrice espagnole Ester Exposito. «Ils pourraient être en couple», écrit notamment «Marca» après un repas en tête à tête dans la ville des amoureux. Même Pep Guardiola a été invité à se prononcer sur ce sujet. «Vraiment? Mon opinion est importante là-dessus? Je dois vraiment donner mon avis sur la récupération de Mbappé à Paris», a répondu l'entraîneur de City avant le choc en C1. Avant de quand même jouer le jeu des journalistes: «Selon mes informations, il n’était pas seul à Paris. mais je ne suis personne pour donner mon avis là-dessus.»

Pep Guardiola sera en revanche bien mieux placé pour donner ses consignes afin de museler Vinicius Junior, décisif avec le Real contre Benfica en barrages de la C1, tant à l'aller qu'au retour. «Vinicius assume beaucoup de responsabilités en tant que leader offensif et nous aurons besoin de sa meilleure version si nous voulons éliminer Manchester City», a résumé Alvaro Arbeloa. Coup d'envoi à 21h.







